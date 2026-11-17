La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aplicó medidas cautelares de aprehensión sobre 463 drones en dos operativos de control aduanero realizados en Buenaventura y Cartagena. La mercancía tiene un avalúo provisional cercano a los $357 millones, según informó la entidad este 17 de noviembre.

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En el puerto de Buenaventura fueron aprehendidos 360 drones, cuyo valor provisional se estima en $80 millones. De acuerdo con la DIAN, los equipos eran transportados ocultos en un contenedor de juguetes y pretendían ser ingresados al territorio nacional para su posterior distribución.

La DIAN señaló que los drones pretendían ser ingresados de manera irregular. Foto: Colprensa.

El segundo procedimiento se llevó a cabo en la Zona Franca La Candelaria, en Cartagena. Allí, las autoridades aplicaron inicialmente una retención temporal para verificar 100 drones y sus componentes, cuyo valor se estimó en cerca de $268 millones.

Tras las verificaciones, la Dian determinó que la sociedad involucrada no contaba con capacidad económica para respaldar la operación. Por esta razón, la mercancía quedó sujeta a una medida cautelar de aprehensión.

Adicionalmente, en Cartagena fueron aprehendidos otros tres drones, avaluados aproximadamente en $9 millones. Con estos equipos, el total de mercancía sometida a medidas cautelares en esa ciudad llegó a 103 unidades, con un valor cercano a los $277 millones.

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En conjunto, los procedimientos dejaron 463 drones bajo medidas cautelares de aprehensión: 360 en Buenaventura y 103 en Cartagena.

Se pretendía ingresar los drones al mercado nacional. Foto: Gemini

La entidad señaló que estos operativos hacen parte del plan intensificado de control aduanero que adelanta durante la temporada de fin de año, con el propósito de identificar mercancías de contrabando y ejercer sus funciones de control fiscal sobre armamento y elementos bélicos.

Según la Dian, estas acciones también buscan prevenir que determinados tipos de mercancías lleguen a manos de organizaciones ilegales y puedan ser utilizados con fines bélicos o delictivos.

Los procedimientos se enmarcan en las labores de inspección y verificación que la entidad desarrolla en diferentes puntos del país para establecer el cumplimiento de las disposiciones aduaneras en el ingreso y circulación de mercancías.