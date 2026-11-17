El envejecimiento de la población y la falta de personal asistencial representan desafíos crecientes para Colombia y América Latina. Expertos reunidos en el VI Foro Internacional Hablemos de Cuidado advirtieron sobre las dificultades que enfrenta la región para garantizar la atención de personas con dependencia severa y pidieron avanzar en políticas públicas que respondan a las necesidades de esta población.

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Durante el encuentro, Sara Johana Mendivelso, presidenta de la Federación Internacional de Cuidado y Apoyo (FICA), señaló que la asistencia a personas dependientes debe abordarse como una prioridad de salud pública y no quedar sujeta a debates políticos o ideológicos.

La dirigente explicó que algunas personas requieren acompañamiento permanente para actividades básicas como alimentarse, desplazarse o realizar su higiene personal. En esos casos, el cuidado no puede limitarse a servicios ocasionales, sino que demanda atención continua y condiciones que respeten la dignidad y autonomía de quienes la necesitan.

Sara Johana Mendivelso, presidenta de la Federación Internacional de cuidado y apoyo. Foto: FICA

Uno de los principales retos está relacionado con el cambio demográfico. Laura Cristina López Franco, integrante del Comité Latinoamericano y del Caribe de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, advirtió que para 2050 más de uno de cada cuatro habitantes de las Américas tendrá 60 años o más.

En Bogotá, las proyecciones del Laboratorio de Datos de la ciudad y de Bogotá Futuro indican que para 2034 la población de personas mayores superaría a la de niños y adolescentes entre cero y 14 años.

A esta transformación se suma la disponibilidad de talento humano. Según las cifras presentadas durante el foro, mientras los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) registran entre ocho y 15 profesionales de enfermería por cada 1.000 habitantes, Colombia cuenta con entre 10 y 14 por cada 10.000 habitantes.

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Frente a este panorama, Diego La Rotta, miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, destacó la necesidad de desarrollar ciudades y comunidades amigables con las personas mayores, que faciliten su independencia, participación social y calidad de vida.

Los participantes coincidieron en que atender la creciente demanda de cuidados requiere corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la sociedad, así como cooperación internacional para compartir experiencias y construir modelos de atención sostenibles.