Premiarán a las empresas que apoyen la inclusión productiva de las personas mayores en Colombia

El reconocimiento destacará a empresas e instituciones que promuevan prácticas innovadoras para la empleabilidad, el emprendimiento y el bienestar de la población mayor.

Redacción Economía
3 de septiembre de 2025, 5:56 p. m.
Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir.
Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir | Foto: Porvenir

Colombia enfrenta un cambio demográfico que transformará su estructura social y económica: actualmente, más de 7,6 millones de personas superan los 60 años, y para 2060 la cifra se duplicará, alcanzando cerca del 35 % de la población. Este panorama plantea desafíos en protección social, empleo y sostenibilidad del sistema, pero también abre oportunidades para reconocer a los adultos mayores como actores activos de la economía.

En este contexto, se lanzó el Premio Innova Mayor 2025, un reconocimiento que busca visibilizar a las empresas públicas y privadas que impulsan iniciativas a favor de la inclusión productiva de las personas mayores. La convocatoria estará abierta entre el 28 de agosto y el 10 de octubre del presente año.

Enseñar a los adultos mayores sobre esta modalidad de estafas.
El directivo también explicó que la sociedad está envejeciendo aceleradamente y que se debe trabajar en iniciativas que generen oportunidades para el adulto mayor. | Foto: Getty Images

El galardón contempla tres categorías: ‘Innovación Silver’, para destacar productos y servicios dirigidos a este segmento; ‘Colaborador Mayor’, que premiará políticas de contratación y bienestar en equipos multigeneracionales; y ‘Red de Valor Senior’, enfocada en empresas que integren proveedores mayores dentro de su cadena de valor.

La selección de las organizaciones estará a cargo de un comité de líderes empresariales y académicos que evaluarán criterios de impacto, innovación y sostenibilidad.

Contexto: Estados Unidos acusa a 13 personas por estafa de 5 millones de dólares a adultos mayores

Durante el lanzamiento también se presentaron resultados del ‘Monitor de Inclusión Laboral Senior’, el cual reveló que el 25,9 % de los mayores de 70 años vive en pobreza monetaria. Aunque el 86 % de las compañías valora la mentoría intergeneracional, la participación laboral de esta población sigue siendo reducida: más de la mitad de las empresas reporta que solo entre el 0 % y 5 % de sus empleados supera los 60 años.

El premio busca abrir un espacio de reconocimiento a aquellas organizaciones que integran la experiencia y el conocimiento de las generaciones mayores como motor de innovación.

tercera edadMayores de 60 Empresas colombianasInclusión laboraladultos mayores

