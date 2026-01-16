Desde el próximo 30 de enero de 2026, Estados Unidos implementará un cambio regulatorio de gran impacto en el sistema de licencias de conducir.

Esta normatividad afecta particularmente a personas de 70 años o más, y busca mejorar la seguridad vial nacional y adaptar los controles a una población que envejece, de acuerdo con informes recientes de YMW News.

¿Una prohibición por edad?

La norma no constituye una prohibición general de conducción por edad, sino una serie de requisitos reforzados que varios estados están adoptando en línea con orientaciones administrativas.

Según datos de movimientos estatales y análisis técnicos, muchos Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) están ajustando las condiciones de renovación y evaluación para los mayores de 70 años, reduciendo la vigencia de las licencias y exigiendo controles más frecuentes de visión y salud, así como revalidaciones presenciales o mediante verificación remota.

De acuerdo a lo que se informa en el mismo medio en mención, estas reformas responden al crecimiento demográfico de la población de edad avanzada en Estados Unidos.

Actualmente, hay decenas de millones de conductores con 65 años o más, y autoridades federales y estatales sostienen que una mayor frecuencia en las evaluaciones visuales y médicas puede ayudar a prevenir accidentes relacionados con deficiencias funcionales.

Investigaciones anteriores han mostrado que políticas bien diseñadas de evaluación periódica pueden reducir tasas de siniestros entre automovilistas de edad avanzada, sin retirar de forma injustificada la autonomía de quienes mantienen aptitudes seguras para conducir.

La regulación también coloca sobre la mesa la obligación de que el solicitante presente documentos médicos básicos y someta su licencia a renovaciones más frecuentes en función de su edad.

En varios estados, como California e Illinois, las autoridades han adaptado su normativa para exigir evaluación visual obligatoria y, en algunos casos, pruebas prácticas en tramos muy altos de edad.

Estas medidas buscan equilibrar, según los entes reguladores, la seguridad pública con el derecho de los adultos mayores a mantener su independencia.

Un tema de discusión en Estados Unidos

Por otra parte, la discusión pública se ha extendido a cómo estas medidas podrán implementarse equitativamente.

Grupos de defensa de derechos de adultos mayores han señalado que “la edad por sí sola no debe ser el único criterio” para restringir licencias y han pedido que las evaluaciones funcionales sean el factor determinante en decisiones de mantener, restringir o retirar permisos.

Las autoridades estatales han respondido señalando que los procedimientos administrativos incluirán opciones de apelación y la posibilidad de otorgar licencias con limitaciones específicas, como conducción diurna o en zonas locales, antes de llegar a suspensiones totales.