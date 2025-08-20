Texas ha dado un paso adelante en materia de seguridad vial digital al anunciar la implementación de licencias para conducir con alta tecnología.

Es un nuevo formato que incluye elementos de verificación de identidad y mecanismos antifraude que buscan reducir el robo de datos personales, uno de los problemas más graves a los que se exponen los conductores en este estado.

¿Cómo es el nuevo modelo de licencias para conducir?

Texas se convierte en pionero en el uso de herramientas de alta seguridad para proteger la identidad de sus ciudadanos.

Con esta medida, los falsificadores ya no la tendrán tan fácil, ya que según lo que afirma en Departamento de Seguridad Pública de Texas, el nuevo tipo de licencias estarán elaborados con materiales de última tecnología mucho más seguras que las anteriores.

Así que las nuevas licencias de conducir y tarjetas de identificación estatal refuerzan la protección de la identidad de los ciudadanos, gracias a sus novedosas medidas de seguridad.

El nuevo modelo de licencia de conducción del estado de Texas | Foto: Captura de pantalla X @TxDPS

¿Cuándo comienza a funcionar esta nueva licencia?

Lo que han informado las autoridades del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), es que a partir de la fecha, todas las licencias e identificaciones emitidas por las oficinas del DPS contarán con este nuevo diseño.

Pero esto no quiere decir que aquellas que cuentan con el diseño anterior ya no sean válidas.

El DPS enfatizó, a través de sus canales informativos y los reportes de Newsweeky, que no es necesario que los conductores o ciudadanos con identificaciones aún vigentes acudan inmediatamente a reemplazar sus documentos.

Todos los permisos previos continúan siendo aceptados hasta alcanzar la fecha impresa de caducidad.

La agencia estatal destacó quela incorporación de elementos tecnológicos responde a los crecientes desafíos en materia de seguridad y autenticación de identidad, tanto a nivel estatal como federal.

Nuevos cambios en la licencia nueva de conducción de Texas

El nuevo diseño reemplazará a la estrella dorada usada en el programa federal REAL ID por una estrella negra grabada con láser en la esquina superior derecha de la licencia.

También se reorganizó la forma en la que aparecen los datos personales, para que las autoridades puedan revisarlos más rápido.

De acuerdo a lo que se informa en Newsweek, las modificaciones no solo afectan la apariencia de las nuevas tarjetas, sino el material y las medidas internas de seguridad del documento.

Las tarjetas renovadas han sido fabricadas a partir de policarbonato, un sustrato sintético caracterizado por su resistencia, difícil reproducción y cumplimiento con las normas de la American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA).

Sheri Gipson, jefa de la División de Licencias de Conducir del Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS, explicó el tema de seguridad en el comunicado divulgado por el departamento y publicado en Newswek: