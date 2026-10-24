Ultracem: innovación y talento humano al servicio de las empresas y las comunidades

Ultracem inició operaciones en 2013 y cuenta con el respaldo de tres generaciones de empresarios. Como referente en la industria del cemento y el concreto, busca consolidarse como una compañía de clase mundial que contribuya al desarrollo de Colombia.

Al cierre de 2025, sus ingresos crecieron un 13 por ciento y la empresa ingresó al grupo de las 500 compañías más grandes del país. Su participación en obras como el Nuevo Puente Pumarejo y su expansión hacia Guatemala reflejan su capacidad industrial y comercial.

Innovación y competitividad

Ultracem fue reconocida entre las 50 empresas más innovadoras de Colombia y ocupó el tercer lugar en el Ranking de Innovación Empresarial 2026 del Atlántico, realizado por la ANDI. Su estrategia combina tecnología, eficiencia operativa y calidad para contribuir a mejorar la productividad, la competitividad y la rentabilidad de sus clientes.

A través de Camino a Cero, la compañía aprovecha residuos de otras industrias como materias primas alternativas, optimiza el uso de los recursos y reduce el impacto ambiental de sus operaciones. Esta apuesta se complementa con una propuesta de valor basada en la calidad, el cumplimiento y el respaldo a sus clientes.

Sostenibilidad con resultados concretos

Ultracem es la primera cementera de América Latina en obtener la certificación Basura Cero, categoría Oro, otorgada por Global Zero Waste y avalada por ICONTEC, con un aprovechamiento de residuos cercano al ciento por ciento. También es la primera cementera de Colombia en alcanzar el Sello de Sostenibilidad ICONTEC – ESG Verified, categoría Platino, respaldado por las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

A estas iniciativas se suma la reducción del 19 por ciento de sus emisiones de CO₂ frente a 2019, así como el impulso a la economía circular y la protección del bosque seco tropical. Desde hace más de doce años, además, promueve junto con la CRA el Premio Ambiental GEMAS, que reconoce iniciativas relacionadas con la conservación, la economía verde y la educación ambiental.

Compromiso social y talento humano

Los programas sociales de Ultracem han beneficiado a más de 30.593 personas mediante proyectos de educación, generación de ingresos y economía azul. Asimismo, su alianza con United Way contribuye al fortalecimiento de la calidad educativa y beneficia a más de 6.000 personas en Galapa.

La compañía cuenta con más de 1.200 colaboradores y obtuvo la certificación Great Place to Work®, que reconoce su compromiso con el bienestar y la confianza de sus trabajadores, así como con una cultura organizacional basada en el respeto, la equidad y el desarrollo profesional.

Una empresa colombiana con visión global

Ultracem continúa fortaleciendo su presencia en Colombia y en los mercados internacionales, con el propósito de consolidarse como aliado estratégico de sus clientes y generar oportunidades para sus colaboradores y las comunidades de los territorios donde opera.

Como expresa Julián Vásquez Arango, gerente general: “Colombia necesita empresas competitivas y sostenibles que generen confianza, impulsen la rentabilidad de sus clientes y creen oportunidades. En Ultracem trabajamos por una industria de clase mundial, con visión internacional y compromiso con las comunidades y el medioambiente”.

La compañía orienta su estrategia al crecimiento empresarial, la competitividad y la sostenibilidad, con el propósito de generar valor para sus clientes, sus colaboradores y el país.

*Contenido elaborado con el apoyo de Ultracem