Empleo, IA y bilingüismo, las apuestas de Foundever por el talento colombiano

La industria de servicios empresariales y atención al cliente se ha convertido en uno de los principales motores de empleo en el país. Según la Asociación Colombiana de BPO (BPrO), este sector representa aproximadamente el 3,3 por ciento del PIB nacional y genera cerca de 790.000 puestos de trabajo.

Aunque esta industria emplea a personas de todas las edades, los puestos son ocupados principalmente por personas muy jóvenes, quienes han encontrado en este sector una oportunidad de ingresar al mercado laboral, desarrollar una segunda lengua y construir una carrera profesional con posibilidades de crecimiento.

Una de las empresas que se ha consolidado entre las más importantes del país es Foundever, que tras casi tres décadas de trabajo en Colombia, hoy emplea a más de 4.500 personas en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, que han encontrado en la compañía no solo una oportunidad laboral, sino un proyecto de vida, como es el caso de Catherine Hadechini.

La actual vicepresidenta de Operaciones y Country Manager de Foundever para Colombia y Perú comenzó su trayectoria a los 18 años como Representante de Servicio al Cliente. Ha ocupado diferentes posiciones hasta llegar al cargo de liderazgo que desempeña actualmente, una historia que refleja las posibilidades de crecimiento profesional dentro de esta industria.

Sin embargo, las oportunidades laborales que ofrece el sector también están evolucionando con la incorporación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, que transformó las labores de atención al cliente y las habilidades que necesitan los asociados para desempeñarse en un mercado cada vez más digital.

Frente a este panorama, Foundever se ha venido preparando con la incorporación de herramientas de IA que apoyan a los representantes de servicio al cliente durante sus labores; así como simulaciones apoyadas en tecnología que permiten recrear situaciones reales y fortalecer los procesos de capacitación y soluciones digitales para analizar información que facilita la toma de decisiones.

Las personas interesadas en postularse a las oportunidades laborales de Foundever deben contar con un nivel avanzado de inglés, diploma de bachiller y disponibilidad de tiempo. Quienes cumplan con estos requisitos podrán aplicar a las vacantes disponibles y conocer las opciones de vinculación que ofrece la compañía.

Una de las empresas que se ha consolidado entre las más importantes del país es Foundever. Foto: Suministrada a SEMANA - API

Bilingüismo y formación para el futuro

De acuerdo con el EF English Proficiency Index de 2025, el nivel de inglés en Colombia es muy bajo. El país ocupó el puesto 74 entre 116 países evaluados a nivel mundial y el puesto 17 entre 21 naciones de Latinoamérica, una realidad que puede limitar las oportunidades laborales.

Con el objetivo de ampliar las posibilidades para el talento colombiano y facilitar la conexión con mercados internacionales, Foundever ha impulsado iniciativas de formación en inglés y tecnología que benefician tanto a sus asociados como a estudiantes y docentes de diferentes instituciones educativas.

Una de ellas es SEED, un programa que promueve espacios de conversación en inglés y apoya el desarrollo de docentes de instituciones públicas, además de ofrecer formación tecnológica a estudiantes universitarios para fortalecer sus competencias y mejorar sus perspectivas educativas y laborales.

A esta iniciativa se suma SWIT, desarrollada en alianza con AmCham y el Colegio Sister Johanna, que busca acercar a niñas de instituciones educativas públicas al aprendizaje del inglés y al desarrollo de habilidades tecnológicas, brindándoles herramientas que pueden ampliar sus oportunidades académicas y profesionales en el futuro.

De esta manera, la apuesta de Foundever por el bilingüismo y la formación trasciende sus operaciones y busca contribuir al desarrollo de capacidades que son cada vez más valoradas por las empresas.

“Nuestro equipo multilingüe y nuestro fuerte enfoque en la tecnología hacen de Colombia un lugar ideal para la externalización de procesos de negocio y la atención al cliente. Foundever aprovecha el talento local y el posicionamiento estratégico de Colombia para potenciar sus servicios globales, en consonancia con sus valores fundamentales de empatía y enfoque en el cliente”, explican desde la empresa.

Oportunidades laborales

Para quienes estén interesados en conocer más sobre Foundever, sus programas de formación y las oportunidades laborales que ofrece en Colombia, pueden consultar https://jobs.foundever.com/go/Colombia-Locations/9246500/ o su perfil @foundever_colombia en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok.