Director de Planeación denuncia la existencia de 1.500 contratistas, algunos viven en Sidney y París

La existencia de contratos de prestación de servicio que se están pagando con recursos de los colombianos sin que la actividad que realizan los contratados represente un aporte para el Estado, es parte de lo que el gobierno tiene en la mira, de cara a la construcción del Plan de Desarrollo para el cuatrienio.

En ese contexto, durante el Congreso de Camacol que se realiza en Cartagena, donde participan representantes del sector constructor, gobierno y analistas del tema, el director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, hizo una denuncia.

En la entidad halló 1.500 contratistas, algunos de ellos viven en Sidney y París, por lo que catalogó el hecho como “una herencia mala”.

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