Importante funcionario del gobierno De La Espriella se reunirá con el rey de Bélgica: Los detalles

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica, el Consulado de Colombia en Bruselas, la Misión Militar de la Fuerza Pública y representantes ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) recibieron al nuevo embajador de Colombia ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea, Juan Gonzalo Ospina.

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El diplomático asumió oficialmente sus funciones institucionales en la capital belga tras reunirse con el director de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pierre Cartuyvels.

Juan Gonzalo Ospina presentó las copias auténticas de sus cartas credenciales ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica en Bruselas.

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Durante el encuentro formal con la Cancillería belga, las autoridades confirmaron la fecha para la ceremonia oficial en el Palacio Real con Felipe, el monarca de los belgas.

Asimismo, la diplomacia colombiana ratificó que el gobierno de Luxemburgo aprobó el beneplácito correspondiente para la representación diplomática ante dicho Estado.

El rey de los belgas recibirá al embajador colombiano el próximo 10 de noviembre en el Palacio Real para la entrega formal de credenciales.

Agenda consular y cooperación estratégica en seguridad

Juan Gonzalo Ospina asume como embajador de Colombia ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea. Foto: Suministrado a SEMANA API

Posteriormente, la agenda de la delegación diplomática incluyó una visita técnica a las instalaciones del Consulado de Colombia en Bruselas.

En el lugar, el embajador recorrió las dependencias junto con el personal administrativo para evaluar la calidad de los trámites y la atención prestada a la comunidad de connacionales en territorio europeo. Durante el recorrido por el Consulado de Colombia, el embajador entregó personalmente un pasaporte a un ciudadano colombiano residente en Bélgica.

En el frente de la seguridad y la defensa, Ospina sostuvo una sesión de trabajo con los delegados de la Fuerza Pública en Bélgica: el coronel Javier Enrique Mena y el capitán de navío Germán Darío Castro.

Las deliberaciones de la misión militar se concentraron en tres ejes de gestión estratégica. La delegación de la Fuerza Pública evaluó el refuerzo del trabajo conjunto con la OTAN y las opciones para fortalecer la cooperación bilateral con Bélgica.