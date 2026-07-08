Giorgia Meloni y Donald Trump: las imágenes de su tenso reencuentro en la Otan tras el cruce de mensajes en redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este miércoles 8 de julio que hubo “mucho amor” en la cumbre de la Otan en Ankara (Turquía), a pesar de haber arremetido antes contra sus aliados por su negativa a ayudar en la guerra con Irán.

“Fue una gran reunión, había mucho amor en esa sala, mucha unidad”, aseguró Trump a los periodistas mientras se reunía con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski al margen de la cumbre.

“Me cae bien, pero creo que cometió un error”: Donald Trump habló sobre su impasse con Giorgia Meloni

Giorgia Meloni le responde a Donald Trump y asegura que sus ataques son “injustificados” y “carecen de sentido”

Trump tuvo en Turquía unas palabras amables hacia la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras el reciente enfrentamiento verbal entre ambos.

“Es una buena persona, en realidad”, respondió el mandatario estadounidense a una pregunta de los periodistas a propósito de la cumbre de la Otan en Ankara, en la que ambos dirigentes coinciden.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dio una conferencia de prensa en la cumbre de la Otan en Ankara, Turquía. Foto: AP Photo/Francisco Seco

“Me cae bien, pero creo que cometió un error”, comentó Trump, antes de añadir: “Simplemente no estuvo con nosotros y eso no me gustó”, en referencia a la negativa de Meloni a sumarse al ataque estadounidense-israelí contra Irán.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, participó en una reunión de mesa redonda del Consejo del Atlántico Norte en la cumbre de la Otan en Ankara, Turquía. Foto: AP Photo/Hussein Malla

Después del duro cruce de declaraciones del mes pasado sobre este asunto, el presidente estadounidense volvió a cargar contra la dirigente italiana el domingo por la noche en su plataforma Truth Social, donde publicó una imagen manipulada en la que aparece Meloni mirándolo con gesto de asombro, acompañada del mensaje en mayúsculas: “Orden de alejamiento requerida”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvieron junto con otros jefes de Estado y de Gobierno en la 36.ª Cumbre de la Otan. Foto: Anadolu via AFP

Meloni, que se abstuvo de hacer comentarios, ya había sido blanco en junio del presidente estadounidense, quien afirmó, sin aportar pruebas, que la dirigente de extrema derecha italiana le había suplicado que se tomara una foto con él durante una cumbre del G7 unos días antes.

Anteriormente, Trump había afirmado que Meloni “lo está haciendo mal en Italia” y que “está perdiendo popularidad”. Por su parte, el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, que acompaña a Meloni a la cumbre de la Otan, indicó que “lo esencial es preservar las relaciones transatlánticas”.

“Lo importante es mantener la unidad de la Alianza Atlántica y del mundo occidental”, declaró a Sky TG24.

El viceprimer ministro y jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, señaló a la cadena Sky TG24 que el mensaje, reproducido en portada por todos los grandes diarios italianos el lunes, “no requiere comentarios”.

“Hemos dicho desde el principio que no responderíamos a este tipo de declaraciones, así que pasamos a otro tema”, añadió el ministro de Relaciones Exteriores, y aseguró estar convencido de que las relaciones transatlánticas van mucho más allá de las declaraciones individuales.

El 20 de junio pasado, Meloni dijo estar cansada de la arremetida de Trump. La primera ministra italiana consideró entonces que los “ataques constantes e injustificados” del mandatario estadounidense “carecen de sentido”, después de que él repitiera que ella le pidió “una y otra vez” una foto en el G7 en Francia.

“Estos ataques constantes e injustificados carecen de sentido”, señaló la mandataria en su página de Instagram, en respuesta a las declaraciones de Trump en su plataforma Truth Social.

En esa red, el estadounidense había comentado que a Meloni “le va mal en Italia en cuanto a popularidad, posiblemente porque rechazó a los Estados Unidos de América, un país que realmente ama y protege a Italia”.

En su respuesta, Meloni señaló, aludiendo a Trump, que “ser su amiga desde luego que no ha ayudado” a su popularidad. Le “sugirió” al republicano que “se centre en la suya”.

El enfrentamiento ha abierto una brecha entre Trump y una de las líderes de derecha más destacadas de Europa, quien había intentado posicionarse como un puente entre Washington y Bruselas.

Inicialmente, Trump declaró a la cadena italiana La7 que Meloni le “rogó” una foto durante la cumbre del G7 de esta semana en Francia, afirmando que accedió solo porque “le dio lástima”.

La mandataria italiana dijo que fue una “inventada” del republicano, pero Trump insistió en su versión en su red en Truth Social.

Trump la acusó de intentar recomponer las relaciones con Washington por motivos de política interna, después de que Italia no respaldara la acción estadounidense contra Irán.

“Ahora, tras la derrota militar de Irán a manos de Estados Unidos, quiere volver a ser amiga para ‘mejorar sus cifras’. ¡¡¡No, gracias!!!”, escribió.

Afirmó que a Meloni le iba “mal en Italia” y sugirió que esto estaba relacionado con su negativa a permitir que Estados Unidos utilizara pistas de aterrizaje italianas durante el conflicto con Irán.

Trump también retomó su vieja queja de que Estados Unidos gasta cientos de miles de millones de dólares para defender a Italia y a otros países de la Otan.

“Ofensa dolorosa”

En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, canceló una visita prevista a Estados Unidos y declaró que las palabras “graves y ofensivas” de Trump hacia Meloni “ofenden a toda Italia”.

Líder del partido de extrema derecha Hermanos de Italia, Meloni había declarado sentirse “francamente atónita” ante los comentarios iniciales de Trump y lo acusó de mostrar más deferencia hacia los adversarios de Occidente que hacia sus socios.

En los últimos tiempos, a diferencia de otros líderes europeos, Meloni apostó fuerte por la diplomacia personal con Trump y era considerada en Roma y Washington como una de sus aliadas más naturales en el continente.

Pero las relaciones entre ambos comenzaron a deteriorarse a raíz de la guerra en Oriente Medio. Trump arremetió contra Meloni en abril, después de que ella defendiera al papa León XIV frente a las críticas de Trump a las posturas antibelicistas del pontífice.

El ministro de Justicia de Italia, Carlo Nordio, calificó los últimos comentarios de Trump como una “herida dolorosa” a las relaciones bilaterales, mientras su par de Defensa, Guido Crosetto, afirmó que “las bromas” del presidente estadounidense “no benefician a nadie”.

*Con información de AFP.