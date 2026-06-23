El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a los aliados de la OTAN de estar preparándose para una guerra contra Rusia, asegurando que la amenaza que esto representa para Moscú obliga a tomar una serie de medidas que luego, a su juicio, los países occidentales proyectarán como una agresión.

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“Mientras que antes los países de la OTAN se limitaban a apoyar al régimen de Kiev, que llegó al poder mediante un golpe de Estado armado ilegal, ahora hablan abiertamente de prepararse para una guerra contra nosotros y de aumentar sus presupuestos militares ofensivos”, dijo el mandatario ruso en un discurso ante graduados militares.

Putin ha señalado a este grupo de países por, en su opinión, usar pretextos falsos para elevar su gasto militar.

Vladimir Putin asegura que los países de la OTAN amenazan a Moscú. Foto: AP

“El patrón de actuación del llamado Occidente pseudodemocrático es muy sencillo: primero, crean amenazas para nuestro país, obligándonos a tomar las medidas necesarias para nuestra autodefensa y protección, y luego, de inmediato, nos acusan de todos los pecados mortales para justificar sus políticas y acciones agresivas contra Rusia”, expresó.

El dirigente ruso ha indicado que el riesgo de conflicto “aumenta considerablemente en varias regiones del mundo”, también en el continente europeo.

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Respecto a la situación en Ucrania, país que ordenó invadir en febrero de 2022, el mandatario ha destacado la “valentía y eficacia” de las tropas rusas tras señalar que están “liberando territorios históricos y protegiendo a nuestro pueblo”, en referencia al este de Ucrania.

Así, ha apuntado a que el Ejército ruso ha tomado “prácticamente el control” de Konstantinovka, en la región ocupada de Donetsk, zona que ahora registra los mayores combates.

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Tras denunciar la falta de interés del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en lograr la paz en el este de Ucrania, Putin hizo un llamado a continuar con la guerra. Recalcó que Rusia “llegará a donde tenga que llegar”.

Sobre las posibilidades de un choque directo con la OTAN se ha expresado también este martes el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko, quien indicó que este riesgo va en aumento.

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“El riesgo de un enfrentamiento militar está aumentando; dicen que estarán preparados para 2030, por lo que no quieren permitir en ningún caso que haya paz en Ucrania”, expresó.

Las declaraciones del mandatario ruso se hicieron en referencia a los avisos de la agencia de inteligencia europea de que el continente debe estar listo para repeler un ataque ruso para finales de la década.

En esta imagen, tomada de un video difundido por el Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa ruso el 20 de mayo de 2026, tropas rusas cargan un misil balístico de corto alcance en un lanzador como parte de ejercicios de las fuerzas nucleares en un lugar no revelado de Bielorrusia. Foto: Russian Defense Ministry Press S

De esta forma, se hace eco del titular de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien afirmó la semana pasada en una extensa publicación sobre la situación geopolítica mundial que, a su juicio, los países europeos quieren alcanzar la preparación operativa para un enfrentamiento con Rusia en 2030 y que, hasta entonces, planean “ganar tiempo por todos los medios a su alcance”.

*Con información de Europa Press.