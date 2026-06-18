Ucrania ataca Moscú en la mayor agresión hacia Rusia desde el inicio de la guerra. Bombardeos fueron captados en vídeo

Ucrania lanzó este jueves su mayor ataque con drones contra Moscú de los dos últimos años, lo que provocó incendios en la capital rusa y sus alrededores y perturbó los principales aeropuertos, con cientos de vuelos retrasados.

Varios drones alcanzaron una importante refinería moscovita, en lo que el alcalde de la capital, Seguéi Sobianin, definió como un ataque “a gran escala”. El responsable no precisó el alcance de los daños. Reporteros de AFP vieron grandes columnas de humo negro sobre la periferia sur de la capital rusa. Sobre la refinería MNPZ, en el distrito de Kapotnia, podían verse llamas.

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“Si Ucrania arde, su Moscú también arderá”, afirmó este jueves el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, después del ataque. “Lo más importante es que el pueblo ruso empieza a sentir que es un hombre, [Vladimir] Putin, quien libra esta guerra, mientras que la gente ordinaria paga el precio”, aseguró en un mensaje de audio mandado a la prensa.

Se observa a varias personas frente a un centro comercial mientras una densa columna de humo negro se eleva desde la refinería de petróleo de Gazprom Neft, la petrolera rusa ubicada en las afueras del sureste de Moscú. Foto: AFP

El ataque es el mayor contra Moscú en al menos dos años, según la agencia estatal rusa TASS. Coincide con la reunión que el presidente Vladimir Putin mantiene con líderes del sureste asiático en la ciudad de Kazán, a unos 700 km al este de la capital rusa. El mandatario no hizo mención alguna al ataque en su intervención inicial.

Es además la segunda vez en este mes que Kiev lanza un ataque importante durante un evento internacional organizado en Rusia. A inicios de junio golpeó la zona de San Petersburgo, coincidiendo con un importante foro económico.

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El ataque ucraniano con drones obligó a cerrar los aeropuertos de Moscú durante horas, y a retrasar cientos de vuelos. El más importante, Sheremétievo, anunció que tuvo que evacuar a los pasajeros a “lugares seguros” durante el ataque, antes de poder reabrir sobre las once de la mañana locales.

Una columna de humo negro se elevaba desde la refinería de petróleo de Gazprom Neft, productora rusa de petróleo, en las afueras del sureste de Moscú. Foto: AFP

Otro dron se estrelló contra un edificio de apartamentos en la zona de Zhukovski. Los restos de otro aparato causaron un incendio en un centro comercial cerca de la capital, añadió el gobernador regional, Andréi Vorobiov.

El martes, otro ataque ucraniano con aeronaves no tripuladas contra la misma refinería MNPZ, que cubre más de un tercio de las necesidades de combustible de la capital rusa, provocó un incendio y dañosa infraestructura.

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Las defensas antiaéreas abatieron 180 drones que se acercaban a Moscú, según el alcalde Sobianin. El Ministerio de Defensa aseveró haber interceptado más de 500 drones ucranianos en todo el país durante la madrugada.

*Con información de AFP.