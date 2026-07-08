Trump vuelve a amenazar a España y eleva la tensión entre ambos países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar duras críticas contra España este miércoles, a su llegada a la cumbre de la OTAN en Ankara, donde cuestionó nuevamente la relación con el país europeo y amenazó con poner fin a los intercambios comerciales entre ambas naciones.

Donald Trump anuncia el fin de la tregua con Irán y reinicia la guerra contra el régimen

“España es una causa perdida. No queremos más trato comercial con España”, dijo Trump, quien además calificó al país como un aliado “terrible”.

Las declaraciones del mandatario recuerdan los cuestionamientos que había formulado durante la cumbre de La Haya, en junio de 2025, cuando criticó al Gobierno español por negarse a asumir el compromiso de destinar el 5 % de su PIB al gasto en defensa, como promueve la Alianza Atlántica.

El Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez sostiene que cumple con sus compromisos al destinar el 2 % del PIB a defensa, porcentaje que considera suficiente para responder a las obligaciones adquiridas dentro de la OTAN.

Pedro Sánchez y Donald Trump. Foto: Getty Images

Tras las declaraciones de Trump, el Gobierno español defendió la relación bilateral con Washington y destacó los beneficios que ha generado para ambas partes.

“La relación bilateral entre EE. UU. y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa”, aseguró una fuente del Gobierno español.

Además, recordó que Estados Unidos mantiene “superávit comercial con España”, por lo que “se beneficia más de esa relación” que Madrid.

“Me dio pena”: declaraciones de Trump desatan tormenta diplomática por una foto con un presidente aliado de EE. UU.

La Comisión Europea también respaldó a España y aseguró que seguirá defendiendo los intereses de todos los Estados miembros frente a cualquier medida unilateral.

“Esperamos que Estados Unidos cumpla con su compromiso” en el marco del reciente acuerdo comercial con la Unión Europea, “como nosotros hemos cumplido con el nuestro”, afirmó el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

El Gobierno español insistió además en que recibe “con tranquilidad y normalidad” las amenazas de Trump de cortar “todo comercio” con el país.

“Nuestro país mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EE. UU. y no es nuestra intención que eso cambie”, indicó la misma fuente oficial, que también recordó que la relación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea “no puede singularizarse a ningún Estado miembro”, ya que Bruselas negocia este tipo de acuerdos en representación del bloque.

“Me cae bien, pero creo que cometió un error”: Donald Trump habló sobre su impasse con Giorgia Meloni

No es la primera vez que Trump plantea medidas de este tipo contra España. El mandatario había amenazado con suspender el comercio bilateral tras el inicio de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, a finales de febrero.

En ese momento, el Gobierno de Pedro Sánchez rechazó autorizar el uso de las bases militares estadounidenses ubicadas en la región española de Andalucía para apoyar los ataques aéreos contra territorio iraní, una decisión que volvió a tensar la relación entre ambos gobiernos.

*Con información AFP.