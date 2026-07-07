EE. UU. lanza “fuertes” ataques contra Irán en respuesta a las “agresiones” a buques en Ormuz

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) anunció el lanzamiento de “fuertes” ataques contra Irán en respuesta a las “agresiones” iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en un nuevo aumento de las tensiones en torno a esta estratégica vía marítima.

Vuelve la tensión al estrecho de Ormuz tras ataques a tres buques y nuevas sanciones de EE. UU. a Irán

“Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una serie de fuertes ataques contra Irán para imponer un alto coste por atacar y poner en peligro a buques comerciales tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional”, informó el Ejército estadounidense en un mensaje difundido en redes sociales.

En el mismo mensaje señala que estas acciones son “una respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz”.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

“La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y constituyó una clara violación del alto el fuego”, añadió el CENTCOM.

Desde Irán, varios medios oficiales informaron de explosiones y columnas de humo en la ciudad de Bandar Abbas, la isla de Qeshm y la localidad de Sirik, todas situadas en la provincia de Hormozgan, en el sur del país.

En cuanto a la primera, capital de la provincia, el director de los puertos de Shahid Bahonar y Hormozgan afirmó que “el humo negro que se ve detrás del mercado de pescado de Bandar Abbas se debe a que proyectiles enemigos han impactado en el muelle pesquero de Bandar Abbas y han provocado un incendio en varios barcos pesqueros públicos”, según recogió la radiotelevisión estatal iraní, IRIB.

Donald Trump, presidente de los EE.UU. Foto: AP / Adobe stock

Esta misma cadena informó minutos antes sobre una serie de explosiones en los lugares mencionados. En concreto, cifró inicialmente en siete, seis y siete las detonaciones escuchadas, respectivamente, en Bandar Abbas, Qeshm y Sirik.

Sin embargo, aunque las informaciones de estos medios apuntan a infraestructuras civiles, como el citado puerto pesquero o una aldea en Qeshm, las autoridades de la provincia de Hormozgan manifestaron a la agencia semioficial Fars que, “hasta el momento”, no han recibido “ninguna noticia de que haya habido ciudadanos o civiles heridos en los ataques perpetrados esta noche por el enemigo estadounidense”.

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La tensión en torno a Irán alcanzó un nuevo punto este martes con el ataque contra el buque qatarí ‘Al Rekayyat’, mientras transitaba cerca del estrecho de Ormuz.

Doha atribuyó este incidente a Teherán y señaló que constituye un “ataque inaceptable contra la seguridad de la navegación marítima internacional, la seguridad del suministro energético mundial y una grave y manifiesta violación del Derecho Internacional”.

Imágenes de los lanzamientos de misiles del ejército estadounidense contra bases en Irán Foto: X/@CENTCOM