“Muerte a Estados Unidos”: fieles a Alí Jamenei asisten a su funeral y se congregan masivamente en Teherán

El funeral de Estado del antiguo líder supremo iraní Alí Jamenei comenzó este sábado en Teherán, donde miles de fieles acudieron en masa al lugar en una demostración de fuerza tras la guerra contra Israel y Estados Unidos.

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Cuatro meses después de la muerte del ayatolá en bombardeos selectivos israeloestadounidenses que desataron el conflicto el 28 de febrero, su féretro permanece expuesto en la Gran Mosalá, un vasto complejo religioso en la capital. Sobre él, yace su emblemático turbante negro.

La mayoría vestidos de negro, varios miles de asistentes se congregaron en el lugar desde el amanecer del sábado, incluso antes de que la televisión estatal anunciara el inicio oficial de los actos.

Las ceremonias fúnebres del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, comenzaron oficialmente el 4 de julio, según informó la televisión estatal. Foto: AFP

Muchos enarbolaban banderas chiitas rojas con la inscripción “Mártir”.

Según un periodista de la AFP, algunos participantes corearon “¡Venganza!”, pero también “¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel!”, un lema frecuente en las concentraciones oficiales.

Igualmente se vieron pancartas de color rojo que llaman a “#MatarATrump”, justo cuando Estados Unidos celebra su 250º aniversario.

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“Prometimos al líder supremo que seguiríamos con él hasta el final. Toda esta gente está aquí por él”, dice Reza, un profesor universitario de 37 años.

Las autoridades prevén que entre 15 y 20 millones de personas asistan a estos homenajes solo en la capital iraní, que se anuncian como los más grandes en la historia del país.

Los dolientes sostienen retratos del asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, al comienzo de sus ceremonias fúnebres en la Gran Mosalla de Teherán el 4 de julio de 2026. Foto: AFP

El evento, que se extenderá por seis días, pretende ser una demostración de fuerza en plena negociación diplomática con Estados Unidos e Irán, tras la firma el mes pasado de un acuerdo marco para poner fin al conflicto.

La presencia del hijo de Jamenei, Mojtaba, quien lo sucedió a principios de marzo como máximo líder de la República islámica, no ha sido confirmada.

Presuntamente herido durante los ataques que mataron a su padre, el dirigente solo se expresa mediante mensajes escritos y no aparece en público.

Con motivo de este homenaje, que tiene lugar seis meses después de importantes manifestaciones contra el alto costo de la vida y el gobierno, el centro de Teherán se ha convertido en una fortaleza, con numerosos controles policiales, constató la AFP.

Los dolientes se golpean el pecho y corean "venganza, venganza" mientras miles se congregaban en Teherán a primera hora del 4 de julio para dar el último adiós al líder supremo asesinado, el ayatolá Ali Khamenei. Foto: AFP

Varios cientos de personas estuvieron haciendo fila desde el viernes por la noche frente a la Mosalá, con la esperanza de ser las primeras en acceder. Siguiendo la tradición chitta, muchos se golpean el pecho en señal de duelo.

“Queremos darle un último adiós a nuestro guía y por eso la espera no es ni dolorosa ni difícil para nosotros”, dijo a la AFP Somayye Hamedi, una profesora de 44 años vestida con un chador negro.

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Algunos de esos asistentes lloraban y otros aguardaban sentados en el suelo, mientras se recitan poemas y se difunden cánticos religiosos.

“Venir aquí es lo último y lo único que podemos hacer” por Alí Jamenei, quien “sacrificó su vida” por Irán, considera Fatemeh Nowdehi, una estudiante de 25 años originaria del norte del país.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Getty Images Montaje: Semana

El ataúd permanecerá expuesto día y noche hasta el lunes en la Mosalá, antes de una procesión por las calles de la capital.

*Con información de AFP.