Trump advierte que volverá a bombardear Irán si “no se comporta”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a Irán con que “volverá a lanzar bombas” si el país “no se comporta”, apenas dos días antes de la ceremonia de firma en Suiza de un acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

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El mandatario hizo estas declaraciones desde Evian, en el este de Francia, donde los líderes del G7 celebraron el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la República Islámica como una “oportunidad histórica” para evitar que Irán desarrolle un arma nuclear.

“Es un protocolo de acuerdo” y “si no se comportan, volveremos de inmediato a lanzar bombas justo en toda la cabeza”, aseguró a la prensa el inquilino de la Casa Blanca durante una reunión con su homólogo egipcio, Abdel Fatah al Sisi.

“Porque se portaron mal durante 47 años”, agregó Trump en referencia a la República Islámica, fundada tras la revolución de 1979 que derrocó al sah, entonces aliado de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó ante su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que Estados Unidos debe garantizar el cumplimiento del acuerdo preliminar para el cese de las hostilidades en todos los frentes, mientras la atención internacional sigue centrada en la situación en Líbano y la ofensiva israelí.

Durante una conversación telefónica este miércoles, Araqchi explicó a Lavrov los detalles del memorando de entendimiento alcanzado con Washington.

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En ese contexto, el jefe de la diplomacia iraní “hizo hincapié en la responsabilidad de Estados Unidos por la correcta aplicación de sus cláusulas y la necesidad de detener por completo la agresión del régimen sionista contra Líbano”.

A su vez, Lavrov expresó el respaldo de Rusia a los acuerdos alcanzados gracias a la mediación de Pakistán y Qatar para reducir las tensiones en la región, según informó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Foto: Captura X @Iran_Headlines

“Subrayó la importancia del cumplimiento por parte de todas las partes involucradas en el conflicto armado, incluido Israel”, señaló la Cancillería rusa, que también reiteró la “continua disposición” de Moscú para colaborar en los esfuerzos dirigidos a resolver la crisis con Irán.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó el 28 de febrero, cuando una serie de ataques aéreos acabó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

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Durante las cinco semanas siguientes, los ataques también mataron a otras figuras clave del aparato político y militar iraní. El conflicto se prolongó hasta la entrada en vigor de una tregua el 8 de abril.

Las conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán comenzarán el viernes, una vez se firme el pacto en Suiza. Las delegaciones negociarán durante los siguientes 60 días con el objetivo de definir los detalles del entendimiento.

*Con información de AFP y EuropaPress.