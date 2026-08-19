Bomba en la familia real: Harry y Meghan volverán a vivir en el Reino Unido; estos son los detalles

El príncipe Harry y su esposa Meghan, que residen en California luego de romper lazos con la familia real británica en 2020, regresarán a vivir al Reino Unido, según informaron este miércoles varios medios británicos, en lo que significaría un polémico regreso de la pareja al país.

El hijo menor del rey Carlos III y Meghan “planean abandonar Estados Unidos antes de fin de mes para instalarse en una residencia privada no real, que, según informes, está situada en las afueras de Londres”, según publicó The Telegraph este miércoles.

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Varios medios, incluida la BBC, informaron que los dos hijos de la pareja están matriculados en un colegio británico para el inicio del curso escolar en septiembre. Según la agencia británica PA, el rey fue informado el domingo de su proyecto, ante lo cual no solo no se mostró en contra, sino que celebró la posibilidad de reunir a su familia nuevamente.

Harry y Meghan volverán al Reino Unido para vivir tras seis años en Estados Unidos. Foto: AP

Carlos III celebró la posibilidad de ver “más a la familia a título personal, pero su estatus de simples particulares no cambiará”, informó PA. Cabe recordar que tanto Harry como Meghan ya no forman parte de los miembros activos de la familia real desde que renunciaron a sus funciones en 2020.

En ese entonces, la pareja explicó que buscaba una mayor independencia económica y más privacidad para su familia, además de expresar su malestar por la intensa atención de los medios de comunicación. Tras negociaciones con la reina Isabel II y otros miembros de la realeza, renunciaron a sus funciones oficiales y a sus títulos honoríficos relacionados con el trabajo real, aunque conservaron los títulos de duque y duquesa de Sussex.

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Carlos III y su esposa Camila recibieron el 10 de julio, en Londres, a Harry, Meghan y sus dos hijos, Archie y Lilibet, en un primer encuentro en cuatro años. Los niños habían visto a su abuelo en persona por última vez durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II en 2022.

Meghan Markle y el príncipe Harry. Foto: Getty Images

El príncipe Harry, de 41 años, sí ha regresado en varias ocasiones al Reino Unido. Antes del viaje el mes pasado, había visto al rey Carlos III en dos ocasiones: en febrero de 2024, justo después de conocerse que el soberano tenía cáncer, y luego en septiembre de 2025, cuando fue invitado a tomar el té con su padre en su residencia londinense de Clarence House.

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En mayo de 2025, en una larga entrevista con la BBC, expresó su deseo de reconciliación con su familia y dijo sentirse “realmente triste” por no poder mostrar su patria a sus hijos.

*Con información de AFP.