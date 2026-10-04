Iván Duque felicita a Flávio Bolsonaro por su victoria en la primera vuelta de Brasil; enfrentará a Lula en segunda vuelta

El expresidente colombiano Iván Duque felicitó este domingo a Flávio Bolsonaro por su desempeño en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que el candidato del Partido Liberal se impuso sobre el presidente Lula da Silva, aunque sin alcanzar el 50 % necesario para ganar en primera vuelta.

Abelardo De La Espriella muestra su apoyo a Flávio Bolsonaro en medio de las elecciones en Brasil

“Felicitaciones a Flavio Bolsonaro por su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. También nuestro reconocimiento a las instituciones brasileñas y a todos los ciudadanos que participaron en una jornada democrática que fortalece la institucionalidad y el respeto por la voluntad popular. Brasil es fundamental para el presente y el futuro de América Latina”, escribió Duque en X.

Con el 99,39 % de las mesas escrutadas, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,15 % de los votos frente al 45,09 % de Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato. Ambos se medirán en segunda vuelta el 25 de octubre.