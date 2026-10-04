Elecciones en Brasil: así reaccionan los mandatarios del mundo a la victoria de Flávio Bolsonaro

Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el candidato derechista Flávio Bolsonaro triunfó sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Con el 99,39 % de las mesas escrutadas, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,15 % de los votos frente al 45,09 % de Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato. Ambos se medirán en segunda vuelta el 25 de octubre.

Ante la reñida victoria de Bolsonaro sobre el oficialismo de Lula da Silva, varios mandatarios latinoamericanos han reaccionado a las elecciones en Brasil. Estas son las reacciones a los comicios.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Foto: AFP

El presidente argentino Javier Milei fue el primer mandatario en reaccionar públicamente a los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil, luego de que el senador Flávio Bolsonaro terminara la primera vuelta en el primer lugar y avanzara al balotaje frente al actual presidente, Lula da Silva.

“La libertad avanza en Brasil”, escribió el mandatario argentino, quien calificó el resultado como una “histórica elección” y expresó su deseo de trabajar junto a Bolsonaro en caso de una victoria definitiva. “Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, añadió.

Entre las primeras reacciones internacionales también estuvo la del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien expresó abiertamente su respaldo al candidato de derecha brasileño incluso antes de conocerse los resultados definitivos de la jornada electoral.

“Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda”, escribió De la Espriella en su cuenta de X. En el mismo mensaje envió un saludo a Flávio Bolsonaro, a quien calificó como amigo.

La líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, también se manifestó por la jornada electoral en Brasil. “Mi respeto y cariño al pueblo de Brasil por una jornada democrática ejemplar en la que pudieron ejercer con orgullo la soberanía popular a través del voto. Mi reconocimiento a Flavio Bolsonaro, ganador de esta primera vuelta”, dijo.

“Los latinoamericanos queremos vivir con libertad, democracia, prosperidad y justicia, y Brasil tiene un peso decisivo en el futuro de nuestra región. Muy pronto Venezuela también avanzará en el camino de la libertad y dejaremos atrás, para siempre, el comunismo, la violencia y el crimen”, dijo en su mensaje la líder venezolana.

En otros líderes del mundo, el expresidente colombiano Iván Duque, felicitó este domingo a Flávio Bolsonaro por su desempeño en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

“Felicitaciones a Flavio Bolsonaro por su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. También nuestro reconocimiento a las instituciones brasileñas y a todos los ciudadanos que participaron en una jornada democrática que fortalece la institucionalidad y el respeto por la voluntad popular. Brasil es fundamental para el presente y el futuro de América Latina”, escribió Duque en X.

El senador republicano de los Estados Unidos, Bernie Moreno, también mostró su apoyo a Flávio Bolsonaro tras su triunfo en los comicios presidenciales de este domingo. “El pueblo brasileño acaba de enviar un mensaje claro. Flavio Bolsonaro está liderando a Lula por un margen significativo a medida que llegan los votos finales. Los brasileños están hartos del modelo socialista que trajo control gubernamental, crimen, corrupción y distanciamiento de Estados Unidos”, dijo.

“Están eligiendo libertad, seguridad, protección y una verdadera asociación con América. Esto es más grande que una sola elección. Desde Chile hasta Colombia y Brasil, América Latina está pasando la página. Los días de los insurgentes socialistas en el Hemisferio Occidental están llegando a su fin”, señaló el senador este domingo.

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