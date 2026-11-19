La Cancillería anunció que hará una visita humanitaria a un centro de detención en Ucrania entre el 23 y el 26 de noviembre, con el propósito de establecer contacto con los connacionales privados de la libertad en el contexto de la guerra con Rusia.

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La jornada será posible luego de gestiones diplomáticas adelantadas por el Gobierno y estará enfocada en conocer las necesidades de los detenidos y ofrecerles acompañamiento consular.

Durante el recorrido, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores buscarán identificar los requerimientos de cada ciudadano, brindar orientación sobre los servicios consulares disponibles y conocer las dificultades para comunicarse con sus familiares.

También entregarán información sobre los canales de asistencia jurídica existentes en Ucrania, aunque la entidad aclaró que su intervención no reemplaza la defensa legal ni le permite modificar decisiones de las autoridades judiciales de ese país.

El anuncio se produce en medio de una situación que mantiene cifras preocupantes. Según el balance divulgado por la Cancillería este 19 de noviembre, en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania se han reportado 259 fallecimientos y 1.068 desapariciones de ciudadanos colombianos.

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Además, el Ministerio ha recibido 2.158 solicitudes de asistencia consular relacionadas con esta guerra. Las cifras corresponden a reportes recibidos por los canales diplomáticos y consulares.

El registro muestra un aumento frente al informe publicado el 29 de octubre, cuando la entidad contabilizaba 256 fallecimientos, 973 desapariciones y 1.927 solicitudes de asistencia.

La Cancillería advierte que estos datos pueden cambiar a medida que se reciben nuevas comunicaciones y avanzan las verificaciones con las autoridades. El incremento refleja la dimensión de las gestiones que deben atender las misiones diplomáticas colombianas.

En paralelo, el Gobierno reiteró que no promueve ni patrocina el reclutamiento de colombianos para participar en conflictos armados internacionales.

La Cancillería aseguró que ha solicitado formalmente a Rusia y Ucrania adoptar medidas para impedir la vinculación de connacionales a sus fuerzas armadas.

También ha remitido información a las autoridades competentes sobre posibles mecanismos de captación y ofertas laborales engañosas.

La advertencia está dirigida especialmente a quienes reciben propuestas de empleo en el exterior relacionadas con labores militares, de seguridad o apoyo operativo.

El Ministerio recomienda revisar quién ofrece el trabajo, las condiciones de contratación, las funciones que se cumplirían y los riesgos asociados antes de aceptar cualquier acuerdo.

Residentes locales observan a los equipos de rescate trabajar en un edificio residencial de varias plantas destruido tras un ataque aéreo ruso en Pryluky el 7 de octubre de 2026 Foto: AFP

Asimismo, recordó que no tiene facultades para anular o terminar contratos privados firmados con fuerzas armadas extranjeras, pues esos procesos dependen de las normas aplicables en cada caso.

La visita busca ofrecer acompañamiento institucional a los colombianos detenidos y sus familias, ante los reportes de fallecidos y desaparecidos. La ONU escuchó advertencias sobre intermediarios que aprovechan expectativas económicas para reclutar.

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La Cancillería señaló que continuará con las gestiones de asistencia y prevención frente a la captación de ciudadanos para conflictos armados fuera del país.