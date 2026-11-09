Cancillería pone bajo la lupa contratos por más de $100.000 millones firmados en el Gobierno Petro: 322 se firmaron en dos días

Nuevos cuestionamientos a la contratación del Gobierno de Gustavo Petro. La Cancillería reveló hallazgos en la revisión de los contratos suscritos durante enero de 2026, cuando, según la información divulgada por el Ministerio, se firmaron 809 contratos, de los cuales 322 fueron suscritos en apenas dos días.

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La revisión también permitió identificar posibles irregularidades en 19 contratos cuyo valor supera los 100.000 millones de pesos. Los casos fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República para que adelante las verificaciones correspondientes.

Los hallazgos se conocen en medio de los cuestionamientos por el gasto público y la contratación de prestación de servicios en distintas entidades del Estado.

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Omar Bula, canciller. Foto: Cancillería

La nueva administración de la Cancillería puso el foco en los recursos comprometidos durante los últimos meses del gobierno anterior y en la necesidad de revisar la justificación de esos contratos.

A partir de este panorama, el Gobierno de Abelardo De La Espriella volvió a defender la necesidad de impulsar la denominada Ley de Rescate Económico, una iniciativa que plantea reducir en un 50 por ciento el gasto en contratos de prestación de servicios para 2027, tomando como referencia los recursos destinados a este rubro en 2026.

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El Palacio de San Carlos ha concentrado el poder del país desde el siglo XVI. Fue vivienda de los virreyes, sede de la Presidencia y la Cancillería. Foto: Juan Carlos Sierra/GUILLERMO TORRES

La propuesta busca establecer límites al gasto de funcionamiento del Estado, en momentos en que el Ejecutivo advierte sobre la presión que enfrenta el presupuesto nacional y la necesidad de reducir el déficit fiscal.

“El ajuste debe empezar por el Estado”, señala el pronunciamiento, que cuestiona que los recursos de los colombianos terminen destinados a contratos que considera innecesarios.

Gustavo Petro y el Palacio de San Carlos. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

La Cancillería precisó que los hallazgos deben ser objeto de revisión por los organismos de control. “Siguen saliendo a la luz los contratos innecesarios y las corbatas del Gobierno Petro en la Cancillería”, señaló el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.