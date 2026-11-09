Descubren a funcionario, vinculado al Gobierno Petro, con títulos falsos en un ministerio clave: se anunció decisión

Se siguen destapando irregularidades que dejó la administración anterior del expresidente Gustavo Petro. En esta ocasión las denuncias se trasladaron sobre un ministerio clave para el país.

La actual ministra de Ciencia y Tecnología, Claudia Benavides Salazar, informó al país que se descubrió una vinculación que dejó el gobierno Petro en esa cartera de un funcionario con “títulos falsos”.

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Frente a ese caso en particular, se informó que la persona fue desvinculada de inmediato del Ministerio de Ciencia: “Presentó títulos académicos falsos para ingresar a la entidad. Este grave caso de engaño al país y falta de respeto hacia las familias y jóvenes que se esfuerzan con sacrificio por obtener un título universitario, se encuentra en manos de las autoridades competentes desde el pasado 9 de septiembre para determinar las responsabilidades correspondientes”.

“En el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella cada peso destinado a la ciencia le pertenece a los colombianos y debe servir exclusivamente para apoyar a los investigadores, generar oportunidades para la juventud y encontrar soluciones a los problemas nacionales”, indicó la cartera por medio de la cuenta oficial de la Presidencia.

Y agregó: “La actual administración continuará actuando y denunciando cualquier irregularidad para garantizar una institucionalidad honesta y al servicio del país”.

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Esa publicación estuvo acompañada de un video, en el cual la ministra de Ciencia entregó más detalles del escandaloso caso: “Quien trabaja en la entidad tiene que empezar por respetar el conocimiento y decir la verdad sobre su formación. Actuamos de inmediato. Esta persona fue desvinculada y el caso desde el 9 de septiembre ya está en manos de las autoridades que determinarán las responsabilidades penales. La plata de la ciencia es de todos los colombianos”.

La ministra de Ciencia y Tecnología, Claudia Benavides Salazar, denunció que el gobierno Petro vinculó a un funcionario con títulos falsos en esa cartera: “Caso de engaño al país”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/dSNO2hHotv — Revista Semana (@RevistaSemana) November 9, 2026

“Debe servir para que nuestros investigadores trabajen, para que los jóvenes tengan oportunidades y para encontrar soluciones a los problemas del país. Cada peso merece cuidado. En el gobierno de la Patria Milagro no vamos a permitir que se engañe al país para acceder a esos contratos. Y cuando encontremos irregularidades vamos a actuar y a denunciarlas. Colombia merece una ciencia al servicio de su gente. Con personas que trabajen con honestidad seguimos ordenando la casa”, puntualizó.