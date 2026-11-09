Darcy Quinn publica nuevo video de Petro y Deicy Jiménez. El expresidente sí usaba perfiles falsos

La periodista Darcy Quinn publicó una grabación de una videollamada entre Deicy Jiménez y el expresidente Gustavo Petro, donde se evidencia que se comunica con ella a través de un perfil falso en la red social Facebook.

La grabación de pantalla del celular de Jiménez muestra que Petro le envía mensajes durante la videollamada desde un perfil que lleva el nombre de Andrés Maldonado Beltrán.

“Estás linda”, le dijo el hoy expresidente en el chat, quien luego le pide a Jiménez: “Párate”.

El expresidente luego le escribió a la joven: “Te voy a poner a hacer las cosas que haces”.

Atención …este es el video en poder de la @FiscaliaCol que prueba que @petrogustavo usaba perfiles falsos para comunicarse con Deicy Jiménez y otras ..en este caso usaba el nombre de Andrés Maldonado Beltrán …aquí el video completo 👇🏻👇🏻👇🏻 @lafm https://t.co/YkJCSAIIOd — Darcy Quinn (@darcyquinnr) November 9, 2026

Jiménez le dijo que no, a lo que Petro respondió: “¿Por qué a otros sí y a mí no?“.

“No lo voy a hacer. Me da pena”, contestó la joven a través del chat de Facebook.

Petro le dijo: “Bueno, mejor personalmente. Te veo rozagante. Linda”.

Finalmente, Petro y Jiménez se despidieron y, tras colgar la videollamada, el expresidente le escribió: “Chévere. Me hacía falta verte”.

“Ahh qué lindo”, contestó la joven en el chat con el expresidente, en el que se presenta como Andrés Maldonado Beltrán.

*En desarrollo…