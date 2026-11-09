Laura Sarabia celebra decisión judicial que ordena a Angie Rodríguez retractarse por relacionarla con encuentros sexuales de Petro

La exembajadora de Colombia en Reino Unido Laura Sarabia publicó en la tarde de este lunes una decisión judicial del Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá contra la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez.

En la decisión se amparan los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y la rectificación de Laura Camila Sarabia Torres frente a Angie Rodríguez “respecto de las afirmaciones propias sobre organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para Gustavo Petro y uso de información intima para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos”.

Laura Sarabia y Gustavo Petro. Foto: Fotografía: Joel González - Presidencia de la República

Además, el juzgado ordena a Angie Rodríguez que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia “firme el texto que se transcribe a continuación y lo lea íntegramente, en su voz, en una grabación de video. Podrá utilizar la grabación sin mostrar su rostro y con asistencia técnica”.

Sarabia celebró la decisión judicial a su favor y expresó: “Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación”.

Angie Rodríguez, como directora del Dapre, fue una de las funcionarias más cercanas al expresidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia de la República

Y es que a Sarabia no le gustó que Rodríguez se refiriera en una entrevista digital con el periodista Daniel Samper a supuestas fotos y videos que mostrarían la vida de “excesos” del expresidente Gustavo Petro. Incluso, sostuvo que se ven a mujeres “demasiado jóvenes”, por lo que no descarta la presencia de menores de edad.

La exfuncionaria aseguró, entre otras cosas, que Laura Sarabia tenía en su poder este material y lo habría aprovechado para chantajear al entonces jefe de Estado.

Laura Sarabia, exdirectora del Dapre. Foto: Catalina Olaya

Al respecto, la exembajadora de Colombia en Reino Unido no se quedó callada y, por medio de sus redes sociales, emitió un comunicado en el que desmintió lo dicho por quien fue su compañera en el anterior gobierno. “Hoy hablo como mamá de un niño de cuatro años y como hermana de una niña de 11″, comenzó diciendo Sarabia.

“Angie Rodríguez ha dicho que yo tendría fotos o videos para presionar al expresidente Gustavo Petro. Lo digo con total claridad: es falso. Nunca he tenido, nunca he visto y nunca he usado ningún material de este tipo”, agregó.

La también exdirectora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) sostuvo que nunca en su vida ha extorsionado a nadie, incluyendo al hoy presidente del Pacto Histórico.

Sarabia también cuestionó que Rodríguez haya callado esto durante varios meses y solo hasta este momento esté hablando. “Pero hay algo más importante que mi nombre. Cuando se habla de niños, no hay espacio para el silencio ni para el cálculo”, apuntó.

“Si alguien vio algo que afecte la dignidad de un menor, la obligación es denunciarlo de inmediato ante la Fiscalía y entregar las pruebas. No esperar meses, no convertirlo en una entrevista”, remató.

Angie Rodríguez no se ha referido oficialmente a la decisión judicial en su contra.