El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló que en el más reciente bombardeo que ordenó en contra de las disidencias de las Farc, sobrevivió uno de sus cabecillas conocido con el alias de Barba Chivo.

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La acción se desplegó por directrices del jefe de Estado en zona rural de Tibú en Norte de Santander, en ese operativo fueron dados de baja cuatro señalados guerrilleros de la facción de alias Calarcá y seis capturados, dentro de ellos el cabecilla Barba Chivo o o Costeño.

“¡AUTORICÉ UN BOMBARDEO CONTRA LOS NARCOTERRORISTAS DE LA ESTRUCTURA 33 DE LA FACCIÓN DE CALARCÁ! ¡EN COLOMBIA LA AUTORIDAD SE RESPETA!”, expresó De La Espriella.

Y agregó en el mensaje: “En una contundente operación militar que autoricé en zona rural de Tibú, Norte de Santander, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana golpearon a esta estructura criminal que pretende sembrar el terror y controlar a sangre y fuego el Catatumbo”.

“¡EL RESULTADO ES CONTUNDENTE: 6 CAPTURADOS Y 4 MUERTOS EN DESARROLLO DE OPERACIONES MILITARES! Entre los capturados está alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú”, expresó.

También dejo claro sobre el resultado del bombardeo: “¡ES EL PRIMER CABECILLA NARCOTERRORISTA QUE SOBREVIVE A UNO DE LOS BOMBARDEOS QUE HE AUTORIZADO, PERO NO LOGRÓ ESCAPAR DE NUESTRA FUERZA PÚBLICA!”.

“En la operación NOAH también incautamos 7 fusiles y 15 granadas para drones, y afectamos tres áreas campamentarias con capacidad para albergar aproximadamente 35 integrantes de esta organización criminal”, expresó.

Sumado a ello anotó: “¡A CALARCÁ Y A SUS ESTRUCTURAS CRIMINALES LES ADVIERTO: NO VAMOS A PERMITIR QUE SIGAN CONVIRTIENDO EL CATATUMBO EN SU REFUGIO DEL TERROR! He dado la orden de mantener la ofensiva militar, golpear sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter”.

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“¡CADA DÍA ESTAMOS MÁS CERCA DE TODOS AQUELLOS QUE ATENTAN CONTRA LA VIDA Y LA TRANQUILIDAD DE LOS COLOMBIANOS Y DE QUIENES ATACAN A NUESTRA FUERZA PÚBLICA! LOS VAMOS A PERSEGUIR HASTA LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA. ¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! ¡NO HABRÁ TREGUA CONTRA EL NARCOTERRORISMO! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”, puntualizó.