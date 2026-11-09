Capturados los presuntos responsables de brutal ataque que conmocionó a Medellín: Abelardo De La Espriella se pronunció

Este lunes 9 de noviembre, el presidente de la República Abelardo De La Espriella, ha venido reportando varios golpes en contra de estructuras criminales y uno de ellos llamó la atención.

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Tiene que ver con la captura de los presuntos responsables del brutal ataque que se registró en el centro de Medellín hace varios días, en el que dos civiles resultaron asesinados y un patrullero de la Policía Nacional.

Los hechos materia de investigación se registraron el pasado 4 de noviembre en la capital del departamento de Antioquia: “¡LOS ASESINOS DE NUESTROS POLICÍAS Y DE COLOMBIANOS INOCENTES NO TENDRÁN ESCONDITE NI IMPUNIDAD!”.

“Nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en Medellín e Itagüí a José Alejandro Rivera Beleño y David Zapata Jiménez, señalados de participar en el brutal ataque ocurrido el pasado 4 de noviembre en el centro de Medellín, que dejó dos personas asesinadas, dos heridas y le arrebató la vida a nuestro patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre”, recalcó De La Espriella.

E indicó: “Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego”.

“¡EL ASESINATO DE UN POLICÍA ES UN ATAQUE CONTRA TODA COLOMBIA Y NO VAMOS A PERMITIR QUE QUEDE IMPUNE! He sido claro: quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros. ¡LOS VAMOS A PERSEGUIR, CAPTURAR Y LLEVAR ANTE LA JUSTICIA!”, afirmó el jefe de Estado.

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Y agregó: “¡SE LES ACABÓ EL TIEMPO DE CREERSE INTOCABLES! EN COLOMBIA LA AUTORIDAD SE RESPETA Y LA VIDA SE DEFIENDE. Honro a nuestro patrullero Andrés Hamilton Santa Aguirre. Su sacrificio no será olvidado”.