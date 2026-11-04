Una persecución policial contra varios hombres señalados de participar en un ataque sicarial terminó con la muerte de un uniformado en el centro de Medellín.

Los delincuentes abrieron fuego contra las patrullas que intentaban detenerlos y uno de los proyectiles impactó al policía que conducía una motocicleta oficial.

El procedimiento desencadenó un amplio operativo durante la madrugada de este miércoles, 4 de noviembre.

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Así fue la persecución contra los sicarios

De acuerdo con el reporte conocido, hacia las 12:10 de la madrugada las autoridades recibieron información sobre varias detonaciones en inmediaciones de la estación Villa, en el centro de Medellín.

Varias patrullas se desplazaron hasta el lugar para atender la situación. Allí encontraron a hombres vestidos con prendas oscuras que se movilizaban en dos motocicletas.

Cuando los uniformados intentaron intervenir, los sospechosos emprendieron la huida y comenzaron a disparar repetidamente contra los policías.

En medio de la persecución, uno de los proyectiles impactó al conductor de una de las motocicletas oficiales. El uniformado perdió el control del vehículo y cayó al suelo.

Sus compañeros lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia al hospital San Vicente Fundación, donde recibió atención médica por la gravedad de sus heridas. Falleció pese a los esfuerzos del personal de salud.

La víctima fue identificada como Hamilton Andrés Santa Aguirre, de 27 años, quien llevaba siete años y 43 días al servicio de la Policía Nacional.

Su muerte generó rechazo entre las autoridades locales, que anunciaron que mantendrán las operaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque.

Imagen de referencia del operativo de la Policía; Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: Composición Semana/ Redes sociales/ X @FicoGutierrez

Tres personas murieron en los hechos

El balance publicado indica que tres personas perdieron la vida: el patrullero y dos civiles.

Uno de los civiles tenía entre 45 y 50 años, medía aproximadamente 1,60 metros y vestía una camisa de cuadros rojos y blancos, pantalón negro y zapatos negros. Presentaba varios impactos de bala en la cabeza y el tórax.

La otra víctima era un hombre de tez trigueña que tenía una pierna amputada.

Según el reporte, ingresó al hospital San Vicente Fundación en estado crítico, con muerte cerebral, después de recibir un disparo en la cabeza.

La advertencia de Federico Gutiérrez tras el asesinato del policía

A través de un pronunciamiento, el alcalde manifestó que desde la 1:00 de la mañana estuvo en contacto con el coronel Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana, para conocer los detalles de lo ocurrido y hacer seguimiento a las acciones desplegadas.

Gutiérrez fue enfático al señalar que la búsqueda no se limitará a quienes participaron directamente en el homicidio del uniformado, sino que también buscará llegar a toda la organización criminal detrás de los hechos.

‼️Asesinaron a uno de nuestros Policías 🙏🏻. No vamos a descansar hasta dar con los responsables directos y con toda esa estructura criminal. Lamento la muerte de Jamilton Andrés Santa Aguirre de 27 años. Mi solidaridad con nuestra @PoliciaColombia y con su familia. Se registró un hecho sicarial a las 0:17 de hoy en el Centro de la ciudad, donde asesinan a dos personas, una de ellas con varios antecedentes delictivos. Parece responder a un enfrentamiento entre estructuras criminales que se disputan una zona. Una patrulla que estaba en el sector reacciona al hecho y es allí donde asesinan a uno de nuestros policías. Desde esa hora se despliega un operativo que ha durado toda la madrugada. Ya hay motos incautadas y otros elementos. Daremos con los responsables. Desde la 1 am estoy en contacto con el Coronel Fajardo, Comandante Policía Metropolitana. Él dará los detalles. Que caigan pronto estos asesinos. El que se meta con nuestros policías se dará cuenta del grave error que cometieron. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 4, 2026

“No vamos a descansar hasta dar con los responsables directos y con toda esa estructura criminal”, expresó el mandatario.

El alcalde también lamentó la muerte de Jamilton Andrés Santa Aguirre y manifestó su solidaridad con la institución y los familiares del patrullero.

“Lamento la muerte de Jamilton Andrés Santa Aguirre, de 27 años. Mi solidaridad con nuestra Policía Colombia y con su familia”, manifestó.