No solo son colombianos: Medellín registra 700 extranjeros en condición de calle, incluidos suizos, turcos y rusos

La ciudad de Medellín reporta que hasta esta fecha existen más de 8.000 personas en la capital de Antioquia en condición de calle, un hecho que se convierte en un desafío para las autoridades que se encargan de atender a esta población y permitir la recuperación del espacio público.

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De esa cantidad de habitantes de calle, alrededor de 700 son personas de países extranjeros, provenientes de naciones cercanas como Venezuela, Ecuador, Estados Unidos e incluso de territorios extranjeros como Rusia, Suiza, España y Turquía. También existe presencia de habitantes de calle de origen árabe.

La Alcaldía de Medellín informó que la mayoría de las personas de calle que se encuentran en la ciudad son de origen venezolano y ecuatoriano. Del resto de los países, el Distrito informa que existen habitantes provenientes de los siguientes paises:

Un habitante: Arabia Saudí, Dominica, Canadá, Francia y Chile.

Dos habitantes: Cuba, Suiza, Rusia, Argentina y Turquía.

Tres habitantes: España.

Cuatro habitantes: Brasil.

Cinco habitantes: Perú.

Siete habitantes: Estados Unidos.

Si bien existen varios habitantes de calle de países extranjeros en Medellín, la Alcaldía informa que también hay presencia de personas de otras ciudades de Colombia.

Habitantes en condición de calle en Medellín Foto: Foto: Joan Sebastián Londoño

“Muchos habitantes de calle, más de 700, llegan de otros países como Venezuela, Ecuador, pero también hay un número importante que viene de otras ciudades como Bogotá y otras ciudades del país que necesitamos también articularnos, trabajar con estas ciudades para que puedan retornar”, comentó la funcionaria de la secretaria de Inclusión Social y Familia de Medellín, Diana Carmona.

La funcionaria resalta que la generosidad de la ciudad puede ser un punto clave para que esta población se interese en llegar y permanecer en la capital de Antioquia.

Frente a la situación, el Distrito, en articulación con Migración Colombia y la Policía Nacional, estará adelantando procesos de retorno humanitario para todos aquellos habitantes extranjeros que les gustaría volver de vuelta a su país de origen.

Estas intervenciones por parte de las entidades se realizarán en puntos concentrados que han sido identificados como zonas críticas. Algunos de estos sectores son La Macarena, la avenida de Greiff y zonas aledañas al río Medellín. En estos espacios las autoridades competentes mantendrán su presencia para desplegar acciones de acompañamiento a los habitantes de calle.