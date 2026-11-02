Fuerzas Militares intensifican operaciones en Tolima tras atentado terrorista en Planadas

El comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez, condenó el atentado terrorista perpetrado en el municipio de Planadas, Tolima, el cual cobró la vida de cuatro personas, incluyendo a una bebé de tan solo dos meses de nacida.

Presidente Abelardo De La Espriella reacciona al terrorismo en Tolima, Huila y Cauca: “No vamos a retroceder ni un milímetro”

El alto oficial calificó el ataque como un acto de “barbarie terrorista” que evidencia el absoluto desprecio de estas organizaciones criminales por la vida y la dignidad humana. Rodríguez explicó que el atentado se ejecutó empleando artefactos explosivos en una zona densamente poblada.

“Estos hechos constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y pueden configurar infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, señaló el comandante de las Fuerzas Militares.

Ante la gravedad de los hechos, el mayor general anunció la orden perentoria de intensificar el despliegue operacional del Ejército Nacional en toda la región, la cual fue enviada también por el presidente Abelardo De La Espriella.

Así mismo, dispuso el fortalecimiento de acciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales que permitan blindar a las comunidades vulnerables, identificar con celeridad a los autores materiales e intelectuales de la masacre y garantizar que comparezcan ante los tribunales de justicia.

“A quienes pretenden imponer el terror les reiteramos: las Fuerzas Militares no se intimidan, no retroceden y no permitirán que la violencia criminal doblegue a las comunidades. Nuestra determinación es firme y nuestra prioridad irrenunciable es la protección de la vida de los colombianos”, dijo.

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El jefe de Estado informó que ordenó fortalecer la presencia de la fuerza pública e intensificar las operaciones y medidas especiales de seguridad para prevenir nuevos ataque y recuperar el control del territorio.

“No vamos a retroceder ni un milímetros. Volcaremos toda la capacidad del Estado para acabar con estas estructuras criminales”, manifestó De La Espriella, al tiempo que aseguró que se intensificarán los bombardeos.

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo soto, expresó su solidaridad a las familias afectadas por este “cobarde atentado” y anunció la intensificación de las operaciones.

“Ante esta afrenta contra la población civil, he ordenado la intensificación inmediata de las operaciones militares en todo el departamento. Los soldados de la Sexta Brigada mantendrán la ofensiva en el territorio y no descansarán ni darán un solo paso atrás hasta dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia”, señaló el alto oficial.

Finalmente, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, condenó el “vil ataque terrorista” y confirmó el despliegue de todas las capacidades de la fuerza pública para identificar y capturar a los autores del crimen.

“No habrá tregua en la ofensiva contra los grupos criminales ni espacio para la impunidad. Actuaremos con toda la contundencia, dentro del marco de la Constitución y la ley, para que respondan ante la justicia”, señaló.