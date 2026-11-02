Polémica por jugada previa al gol de Jackson Martínez contra Alianza FC: ¿Debió anularse?

Hay un revuelo generalizado en el FPC, luego del agónico triunfo del Deportivo Independiente Medellín sobre Alianza FC (2-1). Fue el pasado domingo, 1 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot de la capital de Antioquia.

Jackson Martínez debutó con Medellín y le dio la victoria: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

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Quien le dio el triunfo al Medellín fue Jackson Martínez, héroe en su regreso a las canchas. Ingresó al minuto 55 del segundo tiempo, luego de seis años sin jugar profesionalmente, y al minuto 87 anotó el gol para la victoria del poderoso.

⚽🔴🔵 ¡APARECIÓ EL ‘CHA CHA CHA’! Jackson Martínez cazó el rebote y mandó el balón al fondo de la red para darle la ventaja al Medellín frente a Alianza Valledupar. ¡Regreso soñado! 🔥👏 #LALIGAxWIN https://t.co/qquUUhm4K5 — Win Sports (@WinSportsTV) November 2, 2026

Fue premio doble para los hinchas del Medellín, que venían de una serie de derrotas y aún esperaban el debut de Jackson Martínez en este 2026. Ya se le abrió el arco a Cha Cha Cha, y la expectativa sigue creciendo.

¿El gol de Jackson Martínez debió ser anulado?

En medio de la alegría del Medellín, por el gol de Jackson Martínez ante Alianza FC, se dio un debate en redes sociales: ¿El tanto debió ser anulado?

“Es un gol ilegal. Y no por fuera de juego, aunque sea muy ajustado. Es por una acción previa, un pisotón, que hace parte de la APP (...) el VAR tiene que ir atrás y ver ese pisotón con la pierna izquierda”, dijo el periodista Carlos Antonio Vélez, este lunes, en su programa Palabras Mayores de Win Sports+.

Y es que, en un principio, el juez de línea anuló el tanto de Jackson por fuera de juego. Luego, el VAR, Fernando Acuña, le notificó al central del partido, Carlos Ortega, que no había posición adelantada. Por tanto, el colegiado decretó la anotación.

Sin embargo, la jugada que referencia Carlos Antonio Vélez, y varios en redes sociales, es una presunta falta previa al gol de Jackson. Fue sobre la banda izquierda, en lo que pareciera un pisotón del jugador del Medellín, John Montano, sobre el futbolista de Alianza FC, Jair Castillo.

Presunta falta de John Montaño, sobre Jair Castillo, previa al gol de Jackson Martínez con Medellín. Foto: Transmisión oficial Win Sports+.

La polémica se toma por completo la atención de la prensa y los aficionados, aunque lo cierto es que Medellín se quedó con los tres puntos y sueña con la clasificación.

Juan Fernando Quintero corrió a felicitar a Jackson Martínez

Tan pronto como acabó el partido, Juan Fernando Quintero bajó a la grama del estadio Atanasio Girardot para felicitar a su amigo y compañero de equipo, Jackson Martínez.

Se trata de una imagen que no se vio en televisión, pero que algunos hinchas del Medellín lograron captar en el estadio. Así, JuanFer vuelve a demostrar su cariño con Jackson, y la felicidad que tuvo porque el poderoso volvió a ganar.

Permiso que una de las escenas más emotivas de la noche la grabé yo ❤️💙 @DIM_Oficial https://t.co/fRNCek9xDo — Marce (@marcerzm) November 2, 2026

Cabe recordar que Juan Fernando Quintero sigue en proceso de recuperación de una lesión en el recto femoral izquierdo. Se estima que Medellín pueda contar con él para las finales de la Liga BetPlay 2026-ll.