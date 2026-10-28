Juanfer Quintero confrontó a Eduardo Luis y le cantó la tabla: “Debería ser profesional”

Juan Fernando Quintero se pronunció sobre las críticas que ha recibido por su largo tiempo de ausencia con Independiente Medellín. El volante antioqueño mencionó el nombre puntual de Eduardo Luis, reconocido narrador colombiano, quien hace unos días opinó sobre la situación del ‘10′.

Comunicado oficial de Medellín sobre el contrato de Juan Fernando Quintero y su lesión

Juan Fernando Quintero anunció demanda contra periodista deportivo: “No se dejen engañar”

“Cuando uno es periodista tiene que ser muy profesional”, apuntó Juanfer en Clásico Paisa. “Por ejemplo, el señor Eduardo Luis dijo hace dos días que ‘Juan Fernando siempre trae algo’. El señor Eduardo Luis debería ser profesional y averigüar, investigar qué es lo que está pasando, para así darle un mensaje a la gente”.

Juanfer considera que “el fútbol no es una emisora de radio” y hay “cosas muy profundas” por las que se “pone en duda el profesionalismo de una persona que lleva 18 años en el fútbol”.

“Yo mañana no puedo hablar de periodismo porque yo no se. Lo digo con todo el respeto del mundo porque ustedes saben que yo no tengo compromiso con nadie, y me pueden tildar lo que quieran” sentenció.

Juan Fernando Quintero manifestó su molestia sobre los comentarios que ha escuchado en los últimos días. “No confundamos el ser una persona respuetuosa con ser estúpido. Eso no. Hay una línea muy delgada sobre eso y yo sé que no hemos sido santos de la misma devoción, pero pido respeto porque yo a él (Eduardo Luis) lo respeto. El fútbol no es una emisora de salsa”, insistió.

Esto es lo que había dicho Eduardo Luis sobre Juanfer

La molestia de Juanfer Quintero radica en unas declaraciones que dio Eduardo Luis a través del programa de radio que conduce junto a Juan Felipe Cadavid en La FM.

“A mí me contaron que lo de Juanfer era para ocho semanas y apenas dijeron que cuatro. Mejor dicho, no quisieron decir la verdad”, apuntó el narrador. "

Eduardo Luis opinó que “lo de Juanfer es un día más en la oficina. Cuando usted contrata a Juanfer, tenga ahí que ese man se le va a desaparecer un rato y que usted va a quedar embalado”.

Juan Fernando Quintero, volante de Independiente Medellín que se lesionó a finales de septiembre de 2026 Foto: Colprensa

Un mes sin jugar con el DIM

Juan Fernando Quintero lleva seis partidos oficiales con Independiente Medellín este semestre y se lesionó el pasado 22 de septiembre en el duelo ante Jaguares. La lesión no parecía tan grave en un principio; sin embargo, el volante se ha perdido varios enfrentamientos importantes mientras continúa el proceso de recuperación.

Así hablaba Iván René Valenciano de su hijo, de la banda La Roja, y capturado en Medellín

Este miércoles, 28 de octubre, tampoco estará disponible para el partido ante Internacional de Bogotá en el Estadio Metropolitano de Techo.

Según las declaraciones de su técnico, Amaranto Perea, el regreso se daría para una eventual disputa de los cuadrangulares, es decir, en el transcurso del mes de noviembre.