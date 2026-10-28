¿Para qué sirve un seguro de carros? Estos son los beneficios y asistencias que ofrece

Para muchos conductores en el país, existe la tranquilidad de saber que cualquier imprevisto en la vía no pondrá en riesgo ni a su familia ni a su patrimonio, esto debido a que cuentan con un Seguro para Carros.

Seguros de carro en Colombia: cómo compararlos en línea y elegir el mejor

De acuerdo con Seguros Bolívar, esta póliza para vehículos se encarga de proteger tanto al propietario del carro como a su familia y patrimonio, brindando asistencia si sufre un hurto de vehículo, un accidente de tránsito o daños ocasionados a bienes de otras personas o lesiones a terceros.

Las aseguradoras en el país ofrecen diferentes planes con distintas coberturas, buscando que alguna de las opciones se ajuste a las necesidades del usuario. Otras diferencias existentes entre los seguros para vehículo, por ejemplo, son los montos que cubren en caso de ocasionar daños a terceros o a su propio carro.

¿Qué beneficios tiene un seguro para carros?

Esta póliza se encarga de tener coberturas como asistencia jurídica, responsabilidad civil extracontractual, pérdida total o parcial del carro por daños, pérdida total o parcial del carro por hurto.

En el caso de la cobertura de responsabilidad civil extracontractual, este es uno de los beneficios del seguro para carros, el cual ofrece una protección ante accidentes de tránsito y daños ocasionados a terceros. Este, a diferencia del SOAT, opera siempre y cuando se establezca la responsabilidad del asegurado en el siniestro vial.

Las aseguradoras ofrecen diferentes planes para responder ante imprevistos durante los desplazamientos. Foto: Getty Images

Para la pérdida total o destrucción del vehículo por daños, la póliza se encarga de que la aseguradora responda por la totalidad o por una parte del valor comercial del carro cuando pierde la capacidad de funcionamiento técnico-mecánica.

Si el auto fue hurtado, el beneficio del Seguro para Carro permite que la entidad aseguradora responda con una indemnización monetaria por el valor comercial del vehículo.

Otros beneficios que tiene esta póliza son los siguientes: