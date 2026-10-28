Selección Colombia se luce en Mundial de la Fifa y ya está en cuartos de final: lleva 33 goles en 7 partidos

La Selección Colombia Masculina Sub-15, dirigida por José Francisco ‘Pacho’ López, extécnico interino de Santa Fe, continúa su camino goleador en el Mundial de la FIFA y Festival de la categoría en Azerbaiyán 2026, un innovador torneo que reúne a 189 países miembros de la entidad global.

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Este miércoles tuvo dos partidos. A primera hora, en el encuentro disputado a las 5:30 a. m. (hora colombiana), el combinado nacional se impuso 2-1 ante Bosnia y Herzegovina en un partido de eliminación directa, resultado que le permitió mantener su invicto y avanzar a la siguiente fase del certamen en la nación euroasiática.

Los goles de Eduardo Luquerna (7′) y Matías Castro (37′) sellaron la victoria de la Tricolor, que sigue demostrando su carácter y el gran potencial de los talentos que tiene en las categorías inferiores, considerados joyas por pulir en el fútbol amateur y de formación.

Tras el triunfo ante los bosnios, Colombia alistó el partido por octavos de final, instancia en la que se midió con Polonia desde las 11:45 a. m. (hora colombiana), en el Complejo Deportivo Hovsan, en la ciudad de Bakú. La Tricolor volvió a mostrar su potencial y derrotó 5-3 a los europeos.

Acá los 5 goles de Colombia vs Polonia ⚽⚽⚽⚽⚽ jugarán los cuartos de final frente a España el día de mañana 🇨🇴🇨🇴🇨🇴 https://t.co/LHNPr6hRDT — Colombia Scouts 🇨🇴 🏟⚽️ (@JvenesPromesas3) October 28, 2026

Los goles de la Selección Colombia Sub-15 en la clasificación a cuartos de final fueron obra de Eduardo Luquerna, Matías Castro, Esneider García, Juan De La Rosa y Juan Burbano. En la siguiente fase se medirán ante España, que supone un reto mucho mayor para los dirigidos por ‘Pacho López’, pues ese país es protagonista tanto en la categoría de mayores como en las juveniles en Europa.

Nuevo Mundial de la Fifa

Cabe recordar que en diciembre de 2025, el Consejo de la Fifa confirmó este torneo en el calendario oficial. Se reveló que esta competición, con formato de festival, en masculino y femenino, está abierta para las 11 federaciones miembro de la Fifa, independientemente del tamaño o la tradición futbolística.

Logo de la FIFA en los cuarteles generales ubicados en Zurich, Suiza. Foto: Getty Images

Para adaptarse a las necesidades de desarrollo de los jugadores sub-15, los partidos tienen una modificación importante y no duran 45 minutos, sino que se disputan en campos más cortos.

La Selección Colombia más goleadora

También ha sido un festival de goles para la Selección Colombia en el Mundial Sub-15 de Azerbaiyán, pues en la fase de grupos fue uno de los equipos más goleadores y, además, se mantiene invicto en el certamen, tras ceder solamente un empate (1-1) ante República Dominicana.

Fase de grupos

Colombia 6-1 Corea del Norte

Samoa 0-11 Colombia

Colombia 1-1 República Dominicana

Tailandia 1-5 Colombia

Colombia 3-0 Eslovaquia

Siguiente Fase

Colombia 2-1 Bosnia

Octavos de final

Colombia 5-3 Polonia

Cuartos de final