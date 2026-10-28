Comunicado oficial de Medellín sobre el contrato de Juan Fernando Quintero y su lesión

Independiente Medellín negó que Juan Fernando Quintero tenga un contrato especial de 10 partidos y respaldó al jugador en su proceso de recuperación de la lesión muscular que sufrió el pasado 22 de septiembre ante Jaguares.

Juan Fernando Quintero anunció demanda contra periodista deportivo: “No se dejen engañar”

“Deportivo Independiente Medellín informa a toda la hinchada que el 27 de octubre circularon comentarios malintencionados y faltos de fundamento sobre el estado de salud de Juan Fernando Quintero”, apuntó el club en un comunicado oficial.

La dirigencia del DIM se refiere a una versión de prensa en la que aseguran que Juanfer no está lesionado, sino que firmó contrato por solo 10 partidos y lo están guardando para los cuadrangulares.

“Como mínimo, el ejercicio periodístico exige conocer la normativa que rige nuestro fútbol antes de plantear teorías sin fundamento”, expresó el ‘Poderoso’.

En ese sentido, añadieron que “sugerir la existencia de un contrato condicionado a la disputa de un número determinado de partidos evidencia un profundo desconocimiento del artículo 23 del Estatuto del Jugador de la FCF y una ligereza inadmisible en el ejercicio de la labor informativa”.

“Por lo anterior, confiamos en que el periodista rectifique este comentario desafortunado, especialmente tratándose de un profesional con amplia trayectoria y reconocido por la veracidad de su información, cualidades que hacen aún más necesario actuar con rigor y responsabilidad en este tipo de situaciones”, sentenció el DIM.

Hernán Darío Herrera confiesa el gesto de Dayro Moreno que lo decepcionó: “Me siento triste”

Sobre el largo periodo de ausencia de Quintero, informaron que su posible regreso va por buen camino. “Juan Fernando sigue trabajando en su proceso de recuperación tras la lesión sufrida e informada el 22 de septiembre para estar lo más pronto posible a disposición del cuerpo técnico”, sentenció el club.

Juanfer no está convocado para el partido de este miércoles, 28 de octubre, ante Internacional de Bogotá en el Estadio Metropolitano de Techo y seguramente tampoco aparecerá el domingo contra Fortaleza en el Atanasio.

Juan Fernando Quintero realiza un remate en el partido entre Bucaramanga y Medellín. Foto: Jaime Moreno - Colprensa / El País

Juan Fernando Quintero tomará acciones legales

Las declaraciones del periodista Gustavo Osorio, conocido en los medios locales de Medellín, han generado fuerte polémica en redes sociales tras cumplirse un mes de su último partido oficial en la Liga BetPlay.

Ante el revuelo que causó dicha información, Juanfer Quintero se pronunció y declaró que tomará acciones legales al respecto.

“Se le vendrá la segunda demanda, lamentablemente. No se dejen engañar, ya estamos casi listos. Abrazo a todos, en mi casa me quedo tres años más”, escribió en un comentario de Instagram.

Juan Fernando Quintero llegó este semestre al DIM procedente de River Plate y ha disputado seis partidos en total con balance de 1 gol y 1 asistencia.