Agustín Martegani habló de Juanfer Quintero: le envió mensaje tras perder ante Nacional

Agustín Martegani fue lo más destacado de Independiente Medellín en la derrota contra Atlético Nacional por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026. El volante argentino marcó el descuento de penal y luego puso el segundo de la noche para ponerle nerviosismo a los minutos finales del clásico.

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Después de terminado el partido, Martegani manifestó su tristeza por quedar eliminado del torneo y envió un mensaje a Juan Fernando Quintero para que regrese lo antes posible.

“Me voy triste igual porque el equipo no consiguió lo que queríamos. Siempre trato de aportar mi granito de arena y la verdad es que me voy triste porque regalamos el primer tiempo y lo pagamos caro”, declaró en zona mixta.

Martegani viene siendo la máxima figura del DIM este semestre ante la ausencia de Juan Fernando Quintero, quien no fue convocado al clásico paisa mientras se recupera totalmente de su lesión muscular.

El mensaje de Martegani a Juanfer Quintero

“Juanfer en cualquier equipo hace falta. Yo creo que un jugador de esa magnitud a cualquier equipo le viene bien”, dijo el argentino. “Lastimosamente no está con nosotros en este momento, se está recuperando, ojalá se recupere pronto. Te define partidos, tiene una calidad increíble, una visión de juego increíble”, apuntó.

Quintero disputó su último partido oficial a finales de septiembre contra Jaguares, desde entonces sigue aplazando el regreso a las canchas de manera preventiva. “Nosotros tenemos que adaptarnos, el fútbol tiene lesiones y las sufren todos los equipos. Por esa parte tenemos que adaptarnos y saber que cuando no esta Juanfer debemos hacer todo lo posible para poder ganar”, sentenció.

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Tras quedar eliminados de la Copa, en Medellín fijarán su atención en clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y mantenerse en la pelea por los cupos a torneos internacionales.

Martegani aseguró que quiere darle una alegría a la hinchada del ‘Poderoso’. “La sensación es amarga por no poderle dar esa alegría a la gente, la verdad se la merecía. En el primer tiempo creo que no nos encontramos, no nos animamos a jugar, regalamos goles de pelota parada... En el segundo tiempo mejoramos y creo que el camino es por ahi”, finalizó.

Agustín Martegani, volante argentino de Independiente Medellín Foto: Colprensa

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Medellín?

Independiente Medellín tiene que pasar la página de la derrota contra Nacional, pues este sábado se enfrenta a Once Caldas en un duelo directo por el cupo a cuadrangulares. La presencia de Juanfer no está descartada; sin embargo, depende de sus sensaciones en las próximas horas.

Una victoria le permitiría al ‘Poderoso’ dar un paso más hacia la clasificación, pero una derrota podría dejar muy golpeado el proyecto de Amaranto Perea.

Actualmente el Medellín marcha en la quinta posición de la Liga BetPlay con 23 unidades y ha disputado 13 partidos en total.