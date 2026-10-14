Medellín confirmó su decisión oficial sobre Juanfer Quintero para el clásico ante Nacional

Juan Fernando Quintero no estará disponible para el clásico de Copa BetPlay entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. Aunque había una leve esperanza de poder contar con el volante antioqueño, todo quedó descartado tras la lista oficial de convocados entregada por el técnico Amaranto Perea.

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Juanfer está lesionado desde el partido contra Jaguares disputado el pasado 22 de septiembre. Ese día salió del campo a los 40 minutos y tiempo después fue diagnosticado con una lesión muscular en el recto femoral izquierdo.

Pasadas tres semanas ya debería estar de regreso en las canchas; sin embargo, el cuerpo técnico de Independiente Medellín quiere evitar posibles recaídas. Aunque el duelo contra Nacional es un examen de máxima importancia para el club, Quintero todavía no se siente en condiciones de volver.

En ese orden de ideas, Amaranto tendrá que buscar otro jugador que maneje los hilos en el mediocampo y pueda poner en aprietos a la defensa del conjunto verdolaga. El argentino Agustín Martegani, por ejemplo, viene siendo figura en los últimos partidos del Poderoso y tendrá todas las miradas puestas en su primer clásico antioqueño.

Juan Fernando Quintero sigue en el departamento médico de Independiente Medellín. Foto: Prensa DIM oficial - API.

Convocatoria oficial de Independiente Medellín

Medellín citó 20 jugadores para buscar la clasificación a semifinales de la Copa BetPlay, torneo en el que es el actual subcampeón y que ha conquistado en dos ocasiones a lo largo de la historia.

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Esta es la nómina de convocados de Amaranto Perea:

Arqueros : Éder Chaux y Salvador Ichazo.

: Éder Chaux y Salvador Ichazo. Defensores : Hayen Palacios, Esneyder Mena, Frank Fabra, Kevin Mantilla, Luis Escorcia y Joaquín Varela.

: Hayen Palacios, Esneyder Mena, Frank Fabra, Kevin Mantilla, Luis Escorcia y Joaquín Varela. Mediocampistas : Didier Moreno, Baldomero Perlaza, Diego Moreno, Agustín Martegani, Halam Loboa, y Daniel Cataño.

: Didier Moreno, Baldomero Perlaza, Diego Moreno, Agustín Martegani, Halam Loboa, y Daniel Cataño. Delanteros: Nivaldo Erazo, Keiner Klinger, Yony González, Enzo Larrosa y Carlos Lucumí.

James Rodríguez, convocado con Atlético Nacional

Este duelo por la Copa BetPlay se antojaba como el reencuentro de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, pero solo uno de los dos hará presencia en el Atanasio.

James entró en la lista de convocados por el técnico Lucas González y apunta a ser titular en su primer clásico desde que regresó al fútbol profesional colombiano. El ‘10′ ya enfrentó a Millonarios y Junior en este campeonato, dos partidos ante rivales grandes en los que no pudo llevarse la victoria.

Esta es la lista de convocados en el cuadro verdolaga:

Arqueros : Franco Armani y Luis Marquínez

: Franco Armani y Luis Marquínez Defensores : Neider Parra, César Haydar, Jhan Moreno, Andrés Román, Milton Casco y Samuel Velásquez.

: Neider Parra, César Haydar, Jhan Moreno, Andrés Román, Milton Casco y Samuel Velásquez. Mediocampistas : Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Felipe Marín, Matheus Uribe, Edwin Cardona, James Rodríguez, Elías Cabrera y Juan Manuel Rengifo.

: Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Felipe Marín, Matheus Uribe, Edwin Cardona, James Rodríguez, Elías Cabrera y Juan Manuel Rengifo. Delanteros: Kevin Parra, Ian Carlo Poveda, Nicolás Rodríguez y Emanuel Benítez.

El clásico de Nacional vs. Medellín se disputará este miércoles, 14 de octubre, a las 8:30 de la noche y la transmisión estará disponible, de manera exclusiv,a por Win Sports+.