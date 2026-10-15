La canción que emocionó a James Rodríguez tras ganar el clásico de Nacional vs. Medellín: estaba dichoso

James Rodríguez celebró con victoria su primer clásico paisa en Atlético Nacional. El volante cucuteño fue titular en la victoria contra Independiente Medellín (3-2) y después del pitazo final se acercó hasta la tribuna sur para festejar con el resto de sus compañeros.

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En la transmisión oficial se vio a James con una sonrisa en el rostro y emocionado mientras saltaba al ritmo de una canción de la barra ‘Los del Sur’.

Aunque por Win Sports no se escuchó lo que estaban cantando en ese momento, videos tomados dentro del estadio revelaron que le estaban dedicando el triunfo a la hinchada del equipo rival.

Aunque las canciones tienen letras ofensivas, hacen parte del folclor del fútbol y la rivalidad que existe entre los dos clubes más importantes de la capital antioqueña.

Así le fue a James Rodríguez contra Independiente Medellín

James Rodríguez disputó 83 minutos del partido contra Independiente Medellín. De hecho, fue el último titular que abandonó el campo de juego, dejando su puesto para el ingreso de Kevin Parra cuando quedaba muy poco para el final.

En términos generales, fue un partido tranquilo para James, quien le cedió el dominio de la pelota quieta a Edwin Cardona y se metió en el área para buscar su primer gol.

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Ante la falta de un delantero centro por las lesiones de Morelos y Arango, también tuvo momentos en los que se metió entre los centrales e hizo el trabajo como referencia de área.

James Rodríguez sigue esperando por convertir su primer gol; sin embargo, en las labores que le ha dado el cuerpo técnico de Lucas González ha cumplido y lo más importante es que no se ha visto afectado por las lesiones musculares que le impidieron tener continuidad a nivel de clubes en Brasil, España, México y Estados Unidos.

Atlético Nacional durante los himnos en el partido ante Independiente Medellín por Copa Colombia Foto: @davidjaragarcia

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Atlético Nacional es el primer clasificado a semifinales de la Copa BetPlay y espera rival de la serie protagonizada por Independiente Santa Fe y Once Caldas.

Lucas González, técnico del cuadro verdolaga, dio sus sensaciones de lo que fue la victoria ante Medellín. “Hemos hecho casi todo perfecto; nos faltó quizás marcar algún gol en situación de juego. Es posible que, al marcar los dos goles viniendo de córner, quizás no se le dé suficiente mérito al desarrollo del juego”, explicó.

“Teníamos bajas importantes y otros jugadores que decidimos no arriesgar directamente porque vamos a iniciar cuadrangulares. Así que optamos por juntar jugadores muy buenos que no pierden la pelota y los chicos entendieron perfectamente el plan”, agregó sobre la alineación dispuesta en el clásico.

Atlético Nacional volverá a jugar el día sábado contra Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia de Tunja, aunque lo hará a puerta cerrada por disposición de las autoridades en la capital boyacense.