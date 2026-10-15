Técnico que suena para Junior llegó a Barranquilla: opinó sobre la crisis de resultados

Arturo Reyes, técnico que suena como posible reemplazo de Sebastián Viera en el Junior, regresó a Barranquilla tras su paso por el banquillo del Deportivo Pereira y habló sobre la situación actual que atraviesa el conjunto tiburón.

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“Junior está pasando por un momento complejo, eso no hay que ocultarlo. Pero con nóminas como la que tiene Junior, uno siempre espera que llegue un momento en donde el equipo haga ese clic y pueda encontrar mejor juego y, lógicamente, después mejores resultados”, apuntó en Win Sports.

Reyes opinó sobre la gestión de Viera al frente del cuadro rojiblanco. “Sebastián conoce cada rincón de esta institución, conoce a todos sus directivos, a sus hinchas, a la prensa... Me parece que tiene todo para poder dirigir un club como Junior; el momento del equipo depronto no era el mejor y seguramente está trabajando en ese aspecto”, dijo.

“Le deseamos lo mejor y que prontamente pueda encontrar los resultados”, agregó el estratega samario.

Arturo Reyes está libre

Arturo Reyes hace parte de la lista de candidatos que han sido mencionados en la órbita de Junior; sin embargo, por respeto al contrato que tiene firmado Sebastián Viera, no quiso hablar sobre un posible regreso al club.

En total ha tenido tres ciclos al frente del conjunto tiburón e incluso un paso de varios años por la cantera del Barranquilla FC. Reyes fue campeón con Junior en el año 2023, luego de ganar en penales contra Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

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Su último periodo como DT del cuadro rojiblanco terminó en septiembre de 2024, cuando César Farías llegó para asumir el cargo y meses más tarde le entregó las llaves a Alfredo Arias.

Desde entonces, Arturo Reyes dirigió a Sport Boys de Perú y también estuvo al frente del Deportivo Pereura en medio de una difícil situación económica. Su vínculo con el conjunto matecaña finalizó hace un par de semanas, razón por la que está libre para escuchar ofertas.

Arturo Reyes fue campeón con el Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa - Andrés Felipe López Vargas

Y Junior no levanta cabeza

En el banquillo de Pereira lo reemplazó Alexis Márquez, quien debutó con empate ante Deportivo Cali (0-0) y este miércoles visitó al Junior de Barranquilla en el Estadio Romelio Martínez.

El equipo risaraldense logró sacar un empate de su visita a suelo barranquillero (1-1) y complicó las opciones matemáticas del Junior para meterse en cuadrangulares.

“Resignado nunca voy a estar. Cada partido es una nueva oportunidad de hacerlo bien y demostrar. Ahora tenemos que ir a jugarle al Cali, y así iremos, partido a partido. Después ya vemos donde nos pone la tabla de posiciones. El trabajo y la actitud no se pueden negociar. Las ganas y el trabajo siempre van a esta”, apuntó Viera en rueda de prensa.