Los cinco técnicos que suenan para llegar a Junior en 2027: tres extranjeros y dos colombianos

Al borde de la eliminación en la Liga BetPlay, la dirigencia del Junior de Barranquilla ya está analizando el futuro de su cuerpo técnico. Sebastián Viera tiene contrato hasta diciembre de este año y no parece encaminado a obtener la renovación.

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En ese orden de ideas, salió la lista de candidatos que suenan para llegar a Junior con el objetivo de dirigir la fase de grupos de la Copa Libertadores. El programa 100 % Tiburón recogió los cinco nombres que estarían en carpeta:

Walter Ribonetto (argentino, 52 años) : dirige a Everton de Chile

: dirige a Everton de Chile Marcelo Méndez (uruguayo, 45 años) : dirige a Montevideo City Torque de Uruguay y está en semifinales de la Copa Sudamericana.

: dirige a Montevideo City Torque de Uruguay y está en semifinales de la Copa Sudamericana. Jorge Bava (uruguayo, 45 años) : quedó libre tras su salida del Club Nacional de Uruguay.

: quedó libre tras su salida del Club Nacional de Uruguay. Leonel Álvarez (colombiano, 61 años) : está libre desde su paso por el Atlético Bucaramanga.

: está libre desde su paso por el Atlético Bucaramanga. Arturo Reyes (colombiano, 57 años): acaba de ser destituido del Deportivo Pereira.

Junior todavía sueña con la clasificación

La decisión final todavía está lejos de tomarse, pues Junior tiene opciones matemáticas de clasificar a cuadrangulares y se aferra a esa mínima posibilidad bajo las órdenes de Viera.

El partido del sábado contra Internacional de Bogotá (2-2) era clave para las cuentas del conjunto tiburón; sin embargo, apenas sumaron un punto con los goles de Jesús Rivas y Francisco Fydriszewski.

Junior marcha en la posición número 17° con 10 puntos. Por delante le quedan 7 partidos pendientes, es decir, 21 puntos en juego de los que debería conseguir la gran mayoría.

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Las posibilidades de defender el título son escasas, pero dentro del camerino siguen confiando en que se van a conseguir los resultados. “Es muy difícil tener que meter tres o cuatro goles por partido para ganar. Nos hacen goles en situaciones que son totalmente evitables”, expresó Sebastián Viera en rueda de prensa.

“Quedan siete partidos, hay que ganarlos, pero tenemos que ir uno por uno y cuidar todos los momentos del partido. Hemos perdido puntos por no cuidar esos detalles. Nos distraemos y nos cobran”, expresó el DT.

Sebastián Viera, actual director técnico del Junior de Barranquilla Foto: @JuniorClubSA

Este miércoles, 14 de octubre, Junior de Barranquilla recibirá la visita del Deportivo Pereira en el Estadio Romelio Martínez. Una victoria les permitiría continuar con vida, mientras que un empate o derrota podría sentenciar su eliminación prematura en el campeonato.

“Estamos cada vez más al borde, pero, mientras haya posibilidades, yo sigo creyendo. Hay que seguir trabajando y creyendo. Esto ya no es de hablar, sino de hacerlo y demostrarlo”, insistió Viera frente a las cámaras.

Junior es el actual bicampeón del fútbol profesional colombiano y ya tiene cupo asegurado a la Libertadores del próximo año, factor que hace aún más preocupante el nivel demostrado a lo largo de este semestre.