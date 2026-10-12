América pierde ventaja y Medellín escala: tabla de posiciones de la Liga BetPlay

América de Cali perdió un poco de ventaja, aunque sigue primero en la Liga BetPlay, mientras que Deportivo Independiente Medellín escaló varias posiciones y se acerca a la clasificación.

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En el estadio Pascual Guerrero, los Diablos Rojos y el Poderoso se enfrentaron en un atractivo partido válido por la fecha 14 del campeonato.

Los dirigidos por David Gonzáles se fueron al frente en el marcador gracias a un golazo de Luis Quiñones, que entró por todo el corazón de del área y, tras un pase de chilena de Yeison Guzmán, envió al balón al fondo de la red al minuto 7.

A los 24′, llegaría el empate de Medellín a través de un cabezazo de Luis Escorcia, que le ganó a todos en el área después de un soberbio centró preciso de Daniel Cataño.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 14. Foto: Win Sports

Faltando poco para que se acabara el primer tiempo, las cosas se complicarían para América: el árbitro José Alexander Ortiz le mostró la tarjeta roja Dany Rosero por doble amarilla.

Ya en la segunda mitad, las condiciones del juego cambiaron y casi aparece la luz para los caleños. Al minuto 49 se había sancionado un penalti a favor, pero el VAR llamó al juez central y este terminó reversando la situación.

Tan solo faltando seis minutos para que se acabara el compromiso, a los 84′, llegaría la anotación de Carlos Lucumí para darle la victoria a su equipo.

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Nuevamente, todo se dio tras un cabezazo: Frank Fabra recibió el balón por izquierda y lo envió al área, Lucumí apareció completamente solo entre los centrales y terminó venciendo al portero Jean Fernández.

Con este resultado, América continúa líder de la Liga BetPlay con 27 unidades, aunque recortó su ventaja ya que el Cali, que empató en este fecha frente a Pereira, llegó a los 25 y está a solo dos puntos.

Por su parte, Independiente Medellín con la victoria saltó del puesto 8 al quinto lugar, superando a Santa Fe y Millonarios. Los dirigidos por Luis Amaranto Perea llegaron a las 23 unidades y continúan en su objetivo de pasar a la siguiente ronda.

América de Cali vs. Independiente Medellín por la fecha 14 del campeonato. Foto: Raúl Palacios/ El País

Atlético Nacional está en el tercer puesto con 23 puntos, aunque le hacen falta por jugar tres partidos para ponerse al día con el campeonato, al igual que Bucaramanga que aparece en la cuarta posición.

Millonarios está sexto, Santa Fe es séptimo (con dos partidos menos) y Deportes Tolima completa el grupo de los 8 con 20 unidades.