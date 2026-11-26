Todo apunta a que Bryan Rovira es el primer refuerzo de Junior de Barranquilla para 2027. Sin embargo, el cuadro tiburón estaría trabajando una segunda llegada.

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Concretamente, informan que Junior de Barranquilla acordó los términos con Junior Hernández para que este sea otro refuerzo de Jorge Bava en 2027.

“Junior Hernández acordó términos con Junior”

“Junior Hernández (27) acordó todos los términos de su llegada y futuro contrato con Junior (2 años +1) para el intercambio con Tolima. Todo listo y a la espera de la documentación final”, informó el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X.

🚨 Junior Hernández (27) acordó todos los términos de su llegada y futuro contrato con #Junior (2 años +1) para el intercambio con #Tolima. Todo listo y a la espera de la documentación final 🦈🐷 https://t.co/cxF0C6MKqZ — Pipe Sierra (@PSierraR) November 26, 2026

Cabe recordar que, según el propio Sierra, se trata de un trueque entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima: dos jugadores del pijao van al rojiblanco, a cambio de Jannenson Sarmiento y dinero.

“Junior ofertó al Tolima dinero + Jannenson Sarmiento (27) x Junior Hernández (27) y Brayan Rovira (29). Hay acuerdo entre clubes, pero la operación está frenada porque Sarmiento no aceptó las condiciones del ‘pijao’. Hernández y Rovira ya dieron su aval al ‘tiburón’. Ahora, buscan soluciones”, reveló Sierra, el pasado 23 de noviembre, en su cuenta de X.

🚨 Exclusiva: #Junior ofertó al #Tolima dinero + Jannenson Sarmiento (27) x Junior Hernández (27) y Brayan Rovira (29). Hay acuerdo entre clubes, PERO la operación está frenada porque Sarmiento no aceptó las condiciones del ‘pijao’. Hernández y Rovira ya dieron su aval al ‘tiburón’. Ahora, buscan soluciones 🦈🐷 — Pipe Sierra (@PSierraR) November 23, 2026

Así las cosas, parece que Jorge Bava ya tiene dos refuerzos casi confirmados en Junior de Barranquilla modelo 2027: Bryan Rovira y Junior Hernández.

¿Quién es Junior Hernández? Otro refuerzo en Junior de Barranquilla

Junior Alexis Hernández Angulo tiene 27 años. Nació el 5 de abril de 1999 en Orito, Putumayo, Colombia. Mide 1.72 metros y juega como defensa y lateral izquierdo.

Toda la carrera profesional de Junior Hernández ha sido en Deportes Tolima. Allí juega desde 2019, y ha ganado la Liga BetPlay 2021-1, además de la Superliga BetPlay 2022.

Transfermarkt le coloca un valor en el mercado de 650 mil euros, según la última actualización de junio de 2026. Sin embargo, su valor más alto fue en diciembre de 2022, cuando alcanzó 1.4 millones de euros.