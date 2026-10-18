Juanfer Quintero se pronunció tras la debacle de Independiente Medellín: hizo autocrítica

Independiente Medellín cerró una semana para el olvido en el Atanasio Girardot. El pasado miércoles quedó eliminado de la Copa Colombia a manos de Atlético Nacional y este sábado cayó contra Once Caldas (0-2) por la fecha 15 de la Liga BetPlay.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la sorpresa que hubo en el Medellín vs. Once Caldas

Aunque el ‘Poderoso’ continúa en la zona de clasificación, su cupo para los cuadrangulares quedó comprometido y necesita una reacción inmediata de todo el plantel.

Juan Fernando Quintero, principal referente del Medellín, dio la cara en medio de su recuperación e hizo autocrítica sobre los malos resultados que vienen acumulando hace unas semanas.

“Hola amigos e hinchas de nuestro amado Medellín. Es un momento difícil por los últimos resultados y quizás confuso para todos. ¡¡Pero también les quiero decir que estamos en la pelea y la batalla no se ha perdido, que este momento no nos haga dudar y quitar el enfoque de lo que queremos y todavía estamos a tiempo!!“, apuntó el volante antioqueño.

Juanfer está lesionado desde finales de septiembre y su recuperación se encuentra en fases finales. La esperanza de la afición es que regrese para afrontar los últimos partidos del ‘todos contra todos’ y pueda mejorar el desempeño del equipo dirigido por Amaranto Perea.

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La autocrítica de Juanfer

“Nos hacemos cargo de los resultados, pero también es un momento para estar unidos y es de todos. ¡¡Desde nuestra hermosa hinchada, directivos, cuerpo técnico y jugadores todos juntos lo sacamos adelante y personalmente soy el primero que apuesto por lo de nosotros y así va a ser hasta que el futuro demuestre lo contrario!!“, agregó Quintero en su cuenta oficial.

Medellín empezó como un tiro en el campeonato e incluso peleó las primeras posiciones con América y Nacional; sin embargo, poco a poco ha ido decayendo hasta sentirse al borde de la eliminación. Eso sin contar la dolorosa derrota en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Juanfer Quintero tuvo que salir a levantar el ánimo y comprometerse con la hinchada para que los siga acompañando en el Atanasio. “Les mando un abrazo y no nos dejemos confundir... nosotros los jugadores tenemos la responsabilidad de darles todas las alegrías a nuestra hinchada”, sentenció.

Juan Fernando Quintero dedicó unas palabras ante el mal momento de Independiente Medellín Foto: ig @juanferquinterop

¿Cuándo vuelve a jugar el Medellín?

Independiente Medellín tratará de salir del fango el próximo domingo, 25 de octubre, cuando se vea las caras con Atlético Nacional en un nuevo clásico de Liga.

Dicho compromiso será en el Estadio Atanasio Girardot y está programado para iniciar a las 6:10 de la tarde. La transmisión oficial, como de costumbre, correrá por cuenta de Win Sports+ y su plataforma de Win Play.