Tabla de reclasificación tras los triunfos de Cali y Medellín: así van los cupos para Sudamericana

La fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-ll tiene desarrollo entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, además de un partido que se había adelantado para principios de octubre.

Jackson Martínez debutó con Medellín y le dio la victoria: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Copa BetPlay: confirmados los cruces de semifinales, tras el batacazo de Once Caldas a Santa Fe

El pasado domingo, 1 de noviembre de 2026, se jugaron dos partidos que tienen implicación directa en la tabla de reclasificación de la competencia:

Deportivo Cali 2 - 0 Boyacá Chicó

El Cali de Dudamel no solo se ilusiona con pelear en las finales de la Liga BetPlay, luego de un par de años de crisis, sino que ve muy cerca la posibilidad de clasificar a un torneo internacional para 2027.

Con goles de Carlos Bacca (32′) y Juan Dinenno (79′), Deportivo Cali venció 2-0 a un ya descendido Boyacá Chicó. Así, los azucareros se consolidan en puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Deportivo Cali sumó un triunfo importante sobre el descendido Boyacá Chicó. Foto: Colprensa.

Independiente Medellín 2 - 1 Alianza FC

Con el regreso al gol de Jackson Martínez, Independiente Medellín venció 2-1 a Alianza FC en el Atanasio Girardot. El poderoso no está en la zona alta de la tabla de reclasificación, pero aún está en la pelea por ser uno de los privlegiados.

Medellín volvió al triunfo. Le ganó a Alianza en el Atanasio. Foto: Colprensa.

Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: Deportivo Cali ve muy cerca la Sudamericana

Atlético Nacional se consolida como líder absoluto de la tabla de reclasificación, con 90 puntos en 41 partidos jugados. Parece que al verde de Antioquia no lo alcanzará nadie en la cima del acumulado.

América de Cali es segundo con 68 puntos en 37 juegos. Así, de momento, Nacional y el cuadro escarlata se están clasificando a la Copa Libertadores por ítem de reclasificación.

https://www.semana.com/noticias/copa-sudamericana/

Independiente Santa Fe (63 puntos), Deportivo Cali (60 puntos), Junior de Barranquilla (60 puntos), y Once Caldas (58 puntos) son los equipos que siguen en la zona de privilegio de la tabla de reclasificación.

Sin embargo, como Junior de Barranquilla fue campeón en primer semestre, ya tiene cupo asegurado para Copa Libertadores y sale de la ecuación. Por tanto, Santa Fe, Deportivo Cali y Once Caldas se están quedando con los tiquetes a Sudamericana en el acumulado.

Tolima, Millonarios, Medellín y Bucaramanga siguen en la pelea por entrar a puestos de clasificación.

Así se distribuyen los cupos para Colombia en la Copa Libertadores 2027

Conmebol destina cuatro cupos para Colombia en la Copa Libertadores 2027, distribuidos de la siguiente forma:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente).

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Así se distribuyen los cupos para Colombia en la Copa Sudamericana 2027

Al igual que en Libertadores, Conmebol le da cuatro cupos a Colombia en Copa Sudamericana 2027. Estos se distribuyen así: