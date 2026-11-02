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Revelan video del momento exacto del atentado en Planadas, Tolima: explosivos impactaron contra un hospital y varias viviendas

En las imágenes se observa cómo los artefactos explosivos lanzados, al parecer, desde una volqueta y drones impactan en estas infraestructuras.

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Redacción Nación
2 de noviembre de 2026 a las 8:42 a. m.
El ataque en inmediaciones de una base militar ocasionó afectaciones en viviendas y en infraestructura cercana, según los primeros reportes.
El ataque en inmediaciones de una base militar ocasionó afectaciones en viviendas y en infraestructura cercana, según los primeros reportes. Foto: API

Colombia atraviesa una nueva jornada de preocupación por la escalada de violencia. El más reciente hecho se registró durante la noche del domingo 1 de noviembre, cuando ocurrió un atentado en el municipio de Planadas, Tolima. De acuerdo con las primeras versiones, una volqueta cargada con explosivos habría sido detonada en inmediaciones del barrio Aeropuerto, cerca de una base militar.

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De acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio de Salud y Protección Social, los reportes preliminares indican que cuatro personas perdieron la vida, entre ellas una bebé de dos meses. Además, se registraron varias personas heridas y afectaciones en la prestación de los servicios de salud.

La explosión también obligó a desalojar las instalaciones donde se brindaban servicios médicos y a trasladar la atención de los pacientes a un espacio provisional. Entretanto, las autoridades locales adelantan las verificaciones para establecer el número definitivo de víctimas y la magnitud de los daños ocasionados por el ataque.

Video del momento exacto del atentado en Planadas, Tolima

En las últimas horas se conoció un video de una cámara de seguridad que registró el momento exacto del atentado ocurrido en el municipio de Planadas, Tolima. En las imágenes se observa cómo varios artefactos explosivos, que al parecer habrían sido lanzados desde una volqueta y drones, impactan contra un hospital y varias viviendas.

Además, en la grabación se observan llamaradas y varias explosiones, mientras los habitantes de la zona reaccionan con sorpresa ante la magnitud del ataque.

Por su parte, el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, informó a una emisora local que el ataque dejó “múltiples heridos”. Según explicó, los afectados fueron trasladados a un colegio de la zona, donde recibieron atención médica ante la emergencia provocada por la explosión.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los responsables del atentado en Planadas. Según explicó el alcalde Juan Camilo Hueje, además de la detonación del camión cargado con explosivos, también se reportó la presencia de drones que “sobrevolaban” el casco urbano del municipio.

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En medio de este panorama de violencia, el Gobierno ordenó el despliegue de fuerzas militares en otras regiones del país. El viernes, 30 de octubre, De la Espriella dispuso la militarización de Cúcuta, principal ciudad fronteriza con Venezuela, ante el aumento de atentados. Asimismo, en septiembre se desplegaron tropas en Santa Marta, luego de una serie de ataques contra establecimientos comerciales y vehículos.