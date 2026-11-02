Revelan video del momento exacto del atentado en Planadas, Tolima: explosivos impactaron contra un hospital y varias viviendas

Colombia atraviesa una nueva jornada de preocupación por la escalada de violencia. El más reciente hecho se registró durante la noche del domingo 1 de noviembre, cuando ocurrió un atentado en el municipio de Planadas, Tolima. De acuerdo con las primeras versiones, una volqueta cargada con explosivos habría sido detonada en inmediaciones del barrio Aeropuerto, cerca de una base militar.

Nuevo atentado en Cauca: motocicleta con explosivos fue activada en Balboa

De acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio de Salud y Protección Social, los reportes preliminares indican que cuatro personas perdieron la vida, entre ellas una bebé de dos meses. Además, se registraron varias personas heridas y afectaciones en la prestación de los servicios de salud.

La explosión también obligó a desalojar las instalaciones donde se brindaban servicios médicos y a trasladar la atención de los pacientes a un espacio provisional. Entretanto, las autoridades locales adelantan las verificaciones para establecer el número definitivo de víctimas y la magnitud de los daños ocasionados por el ataque.

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó un saldo preliminar de cuatro personas muertas, entre ellas, una bebé de apenas dos meses. El hecho provocó rechazo e indignación en el país. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/blptwztJpa — Revista Semana (@RevistaSemana) November 2, 2026

Video del momento exacto del atentado en Planadas, Tolima

En las últimas horas se conoció un video de una cámara de seguridad que registró el momento exacto del atentado ocurrido en el municipio de Planadas, Tolima. En las imágenes se observa cómo varios artefactos explosivos, que al parecer habrían sido lanzados desde una volqueta y drones, impactan contra un hospital y varias viviendas.

Video de seguridad muestra el momento exacto del atentado en el municipio de Planadas, Tolima. Se observa cómo los artefactos explosivos lanzados, al parecer, desde una volqueta y drones impactan en el hospital y viviendas. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/4qN0olCZ3w — Revista Semana (@RevistaSemana) November 2, 2026

Además, en la grabación se observan llamaradas y varias explosiones, mientras los habitantes de la zona reaccionan con sorpresa ante la magnitud del ataque.

Nuevo video registra el momento del atentado en el municipio de Planadas, Tolima. En las imágenes se observan varias explosiones que causaron afectaciones en un hospital y varias viviendas del sector. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/CXVnIEMuqZ — Revista Semana (@RevistaSemana) November 2, 2026

Por su parte, el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, informó a una emisora local que el ataque dejó “múltiples heridos”. Según explicó, los afectados fueron trasladados a un colegio de la zona, donde recibieron atención médica ante la emergencia provocada por la explosión.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los responsables del atentado en Planadas. Según explicó el alcalde Juan Camilo Hueje, además de la detonación del camión cargado con explosivos, también se reportó la presencia de drones que “sobrevolaban” el casco urbano del municipio.

“Una acción criminal que atenta contra la vida”: Ejército se pronuncia tras atentado terrorista en Balboa, Cauca

En medio de este panorama de violencia, el Gobierno ordenó el despliegue de fuerzas militares en otras regiones del país. El viernes, 30 de octubre, De la Espriella dispuso la militarización de Cúcuta, principal ciudad fronteriza con Venezuela, ante el aumento de atentados. Asimismo, en septiembre se desplegaron tropas en Santa Marta, luego de una serie de ataques contra establecimientos comerciales y vehículos.