“Estuve a punto de suicidarme”: la confesión que tiene a Álex Flórez acusado por violencia intrafamiliar

La retractación de Johanna Peláez Botero, expareja de Álex Flórez, no le sirvió al senador del Pacto Histórico para evitar la acusación y el juzgamiento que prepara la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en su contra por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

El congresista publicó en marzo de 2025 en su cuenta de X un video en el que aparecía junto a Peláez retractándose por la denuncia de violencia que hizo en su contra. Flórez aseguró en ese momento que “la justicia decidió acusarme injustamente, ignorando intencionalmente el testimonio más importante, el de Johanna, la mamá de mi hijo, quien ha reiterado que NUNCA hubo violencia intrafamiliar”.

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Sin embargo, un año después de esa publicación la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió desestimar dicha retractación, avanzar en el proceso contra el congresista y dejar el caso en etapa de juzgamiento ante la Sala de Primera Instancia.

SEMANA conoció en exclusiva el expediente de 300 páginas que expidió el alto tribunal para acusar a Flórez y en el que se revelan explosivas interceptaciones, y dejarían en evidencia la forma en que la retractación se habría utilizado como una especie de sometimiento y dependencia económica.

Entre mayo y agosto de 2023, la Corte estuvo monitoreando las conversaciones que la mujer sostuvo por chats y llamadas personales con familiares y amigos. En esas comunicaciones salió a flote el intento de suicidio que habría tenido la víctima ante los supuestos episodios de violencia intrafamiliar por parte del político.

Una de las grabaciones expuso la desesperación a la que habría sido sometida la víctima durante su proceso de embarazo: “Yo estuve a punto de suicidarme, de tirarme de un piso 22 con una barriga de embarazada (...). Él es un hombre que te martilla, te martilla y te martilla la cabeza”.

En otra comunicación, la mujer confesó “Álex me pegó el día que le dije que estaba embarazada y me dijo que tenía que abortar porque si no me iba a quedar sola (...). Hubo maltrato físico, psicológico, económico”.

Dichas interceptaciones también revelaron que la retractación que protagonizó la mujer, según la Corte, se habría dado como una especie de sometimiento y dependencia económica, a cambio de un acuerdo conciliatorio en el que Álex Flórez se habrá comprometido a pagar una cuota de 7 millones de pesos mensuales por la manutención del menor.

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Durante esas labores de investigación, Peláez confesó haber amenazado al congresista con destapar los abusos por “violencia física, vicaria y económica” si no firmaba el acuerdo económico. Esa habría sido la principal causa detrás de la retractación.

Esas tareas de inteligencia que venía adelantando la Corte dejaron al descubierto las situaciones de hambruna que habría sufrido la mujer entre el sexto y el séptimo mes de gestación, una de las épocas de mayor vulnerabilidad. La víctima relató que a mediados de julio de 2021 tuvo que acudir a una clínica tras pasar todo el día sin comer, pues el senador Flórez se habría rehusado a enviarle dinero para su manutención.

El proceso contra el congresista del Pacto Histórico expuso que estaba a cargo de la manutención por 750.000 pesos y el arriendo de 1.650.000 pesos, pero esos apoyos se habrían convertido en herramienta para ejercer violencia económica en contra de su expareja.