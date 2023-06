Álex Flórez justificó inasistencia al Congreso, que casi sepulta proyecto de cannabis de uso adulto: “No alcanzaba a llegar”

El senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, decidió ponerle punto final a la controversia que generó su inasistencia, este lunes festivo 19 de junio, al Congreso y que por poco le cuesta el hundimiento al proyecto de ley que pretende legalizar el uso del cannabis de uso adulto, que espera su estudio y aprobación en octavo debate.

Faltaba un voto para que fuera aprobado desde este fin de semana y la ausencia del dirigente del Pacto Histórico llevó al presidente del Congreso, Alexander López, a aplazar la decisión para este martes 20 de junio y así evitar que la iniciativa, que ya le falta un solo debate para convertirse en una ley, terminara sepultada.

El senador Alexander Flórez es cercano al alcalde de Medellín, Daniel Quintero. - Foto: SEMANA/Autor anónimo.

Ante la cascada de críticas contra el senador Flórez, porque su ausencia decepcionó al interior de la coalición de gobierno, él se defendió este martes y explicó qué lo llevó a no asistir al Capitolio.

De entrada anunció que el proyecto de cannabis tendrá su voto positivo, este martes, en el debate definitivo “como se había acordado de forma previa con toda la bancada”, según él.

“De forma inexplicable se trató de anticipar la votación ayer, lunes festivo, cuando no estaban todos los votos. No solo yo que había anunciado desde la mañana que no alcanzaba a llegar (por razones familiares), sino la de otros compañeros que no estaban presentes”, explicó.

Dijo, además, que para aprobar la iniciativa se requieren votos adicionales a los del Pacto Histórico. “Hoy trabajaremos en el Congreso para conseguirlos”, dijo.

Al Congreso le quedan pocos días para aprobar las reformas. Algunas de las principales tendrán que esperar a la siguiente legislatura. - Foto: guillermo torres-semana

Flórez no tuvo otra alternativa que hacer la aclaración, porque desde el interior del Pacto Histórico se generó una especie de fuego amigo. El exsenador, Gustavo Bolívar, fue uno de los primeros en increparlo públicamente a través de las redes sociales.

Este martes, por ejemplo, Bolívar dijo que “es imperdonable que a falta de un debate se hunda un proyecto vital para la paz del país y la salud de los consumidores, como la regulación del cannabis de uso adulto. Van 7 debates”. Y le envió un mensaje a Álex Flórez. “Aquí no valen disculpas. Hace daño seguir desgastando el mecanismo de la lista cerrada”.

Flórez, no dudó en responder: “Deje de ser ligero e irresponsable, hablando sin saber. Desde temprano consulté si se iba a votar el proyecto porque tenía una calamidad familiar. Me dijeron y aseguraron que no se iba a votar, aún así y a pesar de mi situación, volé a las 10:40 de la noche para intentar llegar. A las 11:30 de la noche de ayer llegué al congreso. La oposición sabía y trató de precipitar la votación”, expresó.

Este martes, el Congreso volverá a estudiar el proyecto del cannabis de uso adulto. - Foto: Semana

El senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, fue suspendido por ocho meses de su cargo por llamar “asesinos” y “cobardes” a los agentes de la Policía que lo retuvieron, cuando intentaba ingresar con una mujer, y en estado de alicoramiento, a un hotel en la ciudad de Cartagena, en hechos registrados en la madrugada del 2 de septiembre el 2022.

En el fallo de primera instancia, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General sostuvo que Flórez incurrió en una falta grave y dolosa, esto debido a su cargo y presencia ante la sociedad. ”Desconoció el principio de moralidad y afectó los derechos fundamentales, específicamente los de los oficiales de policía que estuvieron ese día y, según la Procuraduría, mantuvieron la calma”, señaló la Procuraduría.