Video que grabó el mismo senador Álex Flórez, una de las pruebas en su contra en el juicio disciplinario por llamar “asesinos” a policías

Ni las excusas ni el apretón de manos con cada uno de los policías a los que insultó y llamó “asesinos” fueron suficientes y el senador Álex Flórez tendrá que responder en juicio disciplinario y enfrentarse a una posible sanción que lo sacaría de su cargo. La Procuraduría General consideró que existen pruebas documentales y testimoniales suficientes para inferir que el congresista humilló y atacó verbalmente a los agentes que llegaron hasta el Hotel Caribe, en el centro de Cartagena en la noche del pasado 2 de septiembre.

Los videos grabados por los policías e, irónicamente, por el mismo senador, fueron pieza clave en la investigación que se adelantó y que concluyó con la emisión de un pliego de cargos en contra de Flórez, calificando su actuación como grave a título de dolo al emitir graves e injustificados improperios contra los agentes que intentaban calmarlo.

La defensa del senador del Pacto Histórico aseguró que, debido a su estado de embriaguez, los confundió con los policías investigados por el asesinato de tres jóvenes en el municipio de Chocó (Sucre), caso que documentó y denunció tanto en su cuenta de Twitter como en debates en el Senado. Sin embargo, la Procuraduría General reclamó que los policías amedrentados no tenían relación alguna con este caso que estremeció al país.

El procurador reseñó que pese a que no es justificable ni atribuible al alcohol el comportamiento que tuvo el senador, puesto que pese a que si estaba tomado no presentaba problemas de motricidad o movilidad. El hecho que repitiera sus acusaciones en diferentes momentos dio pie para concluir que no fue una aseveración tardía o equivocada, sino que sabía lo que estaba diciendo.

Igualmente, se tuvieron en cuenta los videos de las cámaras de seguridad en inmediaciones al Hotel que registraron el minuto a minuto de la llegada de Flórez al lugar, la discusión que sostuvo con los trabajadores del mismo y la llegada de los policías que atendieron el llamado frente a una alteración al orden público, como también quedó reseñado en el informe oficial.

La declaración de uno de los trabajadores que estaba en ese momento en la recepción dieron cuenta que al momento de pedirle la cédula de ciudadanía a la mujer que estaba con el senador, y con la que pretendía ingresar a una de las habitaciones, fue el punto de partida de la fuerte discusión. El congresista les reclamó por el atrevimiento, intentando ingresar por la fuerza.

Todo esto complica más la situación del senador Flórez quien después del bochornoso episodio pidió una licencia no remunerada para tratas sus problemas con el alcohol. En medio de esto, pidió excusas en redes sociales y directamente a los policías a los que insultó, así como a la comunidad en general, diciendo que no iba a volver a presentarse un caso así.

En la evaluación de las pruebas se concluyó que el senador, pese a todo, no intentó utilizar su investidura para evitar que no le fuera impuesta una multa o para que se cambiaran los hechos que estaban ya siendo reseñados por los policías en su informe oficial.

Lo que viene ahora es que la defensa de Flórez podrá presentar sus pruebas con el fin de buscar demostrar que el senador no era consciente de lo que decía o hacía en ese momento, y que jamás quiso faltarle el respeto a los policías que estaban cumpliendo su deber y atendieron el caso en el marco de las funciones que tienen para preservar el orden público.

Después de conocer la noticia, el congresista del Pacto Histórico dijo estar tranquilo y esperando que el proceso tenga desarrollo para demostrar que es inocente.

“Creo que hay muchos elementos para discutir en la decisión que toma la Procuraduría de iniciar la investigación, pero entiendo que esto hace parte del proceso disciplinario que se tiene que surtir. Soy respetuoso de la decisión de la Procuraduría”, dijo el senador.

Aclaró que en este caso no procede ningún recurso y que esperará que se conozca el pliego de cargos para que su equipo jurídico se encargue de la defensa. “Daremos una respuesta a ese comunicado de la Procuraduría y solicitaremos las pruebas pertinentes para poder demostrar mi inocencia o mi falta de responsabilidad disciplinaria, más bien, en el marco de este proceso”.