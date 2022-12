Primicia: Llaman a juicio disciplinario a senador Álex Flórez por bochornoso episodio en el que insultó policías, en Cartagena

SEMANA conoció, en primicia, el revelador documento con el cual la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos (llamado a juicio disciplinario) contra el senador Alex Xavier Flórez Hernández (2022 – 2026), por presuntamente proferir expresiones calumniosas contra tres patrulleros de la Policía Metropolitana de Cartagena, a quienes habría acusado del homicidio de tres jóvenes en Chochó, Sincelejo, hechos en los que no participaron.

Cabe recordar que los hechos por los cuales ahora la Procuraduría cita, ocurrieron en la madrugada del 2 de septiembre de 2022, en las instalaciones del Hotel Caribe de Cartagena, cuando el congresista, al parecer, según señala el ministerio público incurrió en falta disciplinaria al agredir de manera verbal a los integrantes del cuerpo policial y tildarlos de “asesinos”.

El video dejó en evidencia una bochornosa escena. Allí, se ve al congresista totalmente exaltado y borracho, tirando puños e insultos a las afueras del Hotel Caribe. La Policía intentó controlarlo, mientras él gritaba “asesinos, cobardes”. Su escolta lo cargó apretándolo del estómago y con la camisa arriba, mientras él no paraba de insultar a los uniformados.

La Sala Disciplinaria de Instrucción del ente de control sostuvo que “Flórez Hernández previamente habría tenido un altercado con quienes se desempeñaban como recepcionistas, al no permitir estos el ingreso de una joven que lo acompañaba por no tener cédula de identificación, lo que motivó la llamada de las autoridades”.

“Con su presunto comportamiento ofensivo e irrespetuoso contra otros servidores públicos, el senador pudo vulnerar el principio de la dignidad humana, el derecho al buen nombre y la honra de los patrulleros que llegaron a atender el caso, al atribuirles hechos punibles que no cometieron y de lo que él debió ser consciente”, agrega el ministerio público.

Pero este no sería el único motivo de esta investigación formal por el organismo disciplinario, según informó la Procuraduría, también “habría utilizado bienes del Estado de manera indebida durante su permanencia en la ciudad de Cartagena”.

La investigación, que puede generarle al senador Flórez sanciones que lo podrían inhabilitar para ejercer cargos públicos, es compleja, y así se advierte desde la simple apertura de investigación, la cual señala que “Flórez Hernández habría ejecutado actos de violencia verbal contra los referidos servidores públicos al proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra ellos, además habría utilizado bienes del Estado de manera indebida y podría haber ejercido las atribuciones de su cargo para un propósito diferente a los previstos en su condición de senador de la República”.

Sus excusas

Más allá del linchamiento por su mal comportamiento y el ejemplo que debe dar un congresista, el senador Flórez, que en un primer momento dijo que no tenía ningún motivo para pedir excusas, finalmente reconoció su error y hasta se comprometió con superar sus problemas con el licor.

Tras este capítulo, el congresista publicó un video en el que reconoce que tiene problemas con el licor y, de hecho, sostiene que ha tocado fondo. “Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error. Seguiré trabajando con humildad por mejorar”, dijo el congresista junto a un hilo en Twitter, con videos, en los que evidencia su situación.

De acuerdo con su relato, él sí tiene problemas con el licor. “Estos días no han sido nada fáciles para mí. Quiero reconocer que tengo problemas con el licor (...), he tocado fondo y el problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia, con mis amigos. Lamento y es triste que personas se burlen de esta situación Hace tiempo había iniciado un tratamiento, pero lo abandoné creyendo que yo podía superarlo solo. Reconozco que no es así, que necesito ayuda”, agregó, al señalar que retomará dicho tratamiento.

En su video del mea culpa, Álex Flórez dijo que no “perderá el enfoque. Reconozco que fallé, sí me corresponde dar ejemplo. Gracias a quienes se han solidarizado, el Álex del video no representa lo que quiero ser. Miles de disculpas y muchas gracias por escucharme”. Los policías agredidos instauraron una denuncia penal contra el congresista por calumnia e injuria. El presidente del Congreso, Roy Barreras, se despachó contra su colega del Pacto Histórico. “Debería haber Ley seca para los congresistas. La gente viene a trabajar y no a beber... El alcohol es pésimo consejero”, dijo.

Anterior al video de las disculpas, el congresista dijo: “Son cosas que nos pasan a todos. No voy a renunciar a mi humanidad por ser senador. A mí me eligieron para hacer leyes, no para que me portara como el ejemplo nacional”. Como si fuera poco, aseguró que no se pensaba disculpar: “No entiendo cuál es el drama”, concluyó.