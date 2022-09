Senador Álex Flórez: “he tocado fondo”, así sorprendió el congresista a la opinión pública reconociendo que tiene problemas de alcohol

En el Congreso de la República, cada tanto pasa un episodio bochornoso, pero desde hace años ninguno pasaba la raya de la manera en que lo hizo el escándalo de Álex Flórez. El congresista del Pacto Histórico protagonizó un capítulo triste frente a la dignidad de su cargo.

Un video, revelado por el periodista Luis Carlos Vélez, director de La FM, hizo pública la bochornosa escena. Allí, se ve al congresista totalmente exaltado y en aparente estado de embriaguez, tirando puños e insultos a las afueras del Hotel Caribe. La Policía intentó controlarlo, mientras él gritaba “asesinos, cobardes”. Su escolta lo cargó apretándolo del estómago y con la camisa arriba, mientras él no paraba de insultar a los uniformados.

“Usted puede ser senador, pero a mí me respeta”, contestó uno de los policías con indignación. Flórez le dio manotazos, mientras grababa con su celular, y atrás se escuchó al mismo hombre decir: “Pégueme, pégueme”. En otro video, revelado por SEMANA, se conoció otra arista del hecho. “No seas tan sapo, cabrón”.

Tras este capítulo, el congresista publicó este domingo un video en el que reconoce que tiene problemas con el licor y, de hecho, sostiene que ha tocado fondo. “Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error. Seguiré trabajando con humildad por mejorar”, dijo el congresista junto a un hilo en Twitter, con videos, en los que evidencia su situación.

De acuerdo con su relato, él sí tiene problemas con el licor. “Estos días no han sido nada fáciles para mí. Quiero reconocer que tengo problemas con el licor (...), he tocado fondo y el problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia, con mis amigos. Lamento y es triste que personas se burlen de esta situación Hace tiempo había iniciado un tratamiento, pero lo abandoné creyendo que yo podía superarlo solo. Reconozco que no es así, que necesito ayuda”, agregó, al señalar que retomará dicho tratamiento.

El video del senador Álex Flórez:

En el video que suscitó el escándalo. el congresista dijo, ebrio: “Aquí los cartageneros se acostumbraron a faltarle el respeto a la gente. Ustedes, irrespetuosos, violadores de derechos”, les dijo mientras les grababa la cara a cada uno. “Ladrones, atracadores”, remató. Según se informó, Flórez estaba intentando ingresar al hotel con una mujer y por eso habría comenzado a alegar de esa manera.

Flórez era tristemente conocido por ser quien le dio un codazo a la entonces candidata y hoy senadora Susana Boreal para poder estar junto a Gustavo Petro en un acto público. Sus hechos recordaron el episodio del senador Eduardo Merlano, quien se inmortalizó por haberle gritado a un policía: “Usted no sabe quién soy yo”. Este episodio le costó a Merlano una inhabilidad de diez años y un llamado a indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. A Flórez también se le puede ir hondo. La Procuraduría ya le abrió una indagación preliminar para la cual pidió realizar algunas pruebas. Entre ellas está tomar la declaración de los policías agredidos y solicitar al Hotel Caribe las copias de los videos de seguridad.

En su video del mea culpa, Álex Flórez dijo que no “perderá el enfoque. Reconozco que fallé, sí me corresponde dar ejemplo. Gracias a quienes se han solidarizado, el Álex del video no representa lo que quiero ser. Miles de disculpas y muchas gracias por escucharme”. Los policías agredidos instauraron una denuncia penal contra el congresista por calumnia e injuria. El presidente del Congreso, Roy Barreras, se despachó contra su colega del Pacto Histórico. “Debería haber Ley seca para los congresistas. La gente viene a trabajar y no a beber... El alcohol es pésimo consejero”, dijo.

Anterior al video de las disculpas, el congresista dijo: “Son cosas que nos pasan a todos. No voy a renunciar a mi humanidad por ser senador. A mí me eligieron para hacer leyes, no para que me portara como el ejemplo nacional”. Como si fuera poco, aseguró que no se pensaba disculpar. “No entiendo cuál es el drama”, concluyó.

Cabe señalar que este escándalo no es por lo único que Flórez tiene expedientes abiertos, pues el senador cuenta con tres casos más por la regional de Antioquia. Los casos estarían abiertos por chocar carros oficiales, injuria, por contratos “corbata” y por supuestamente obligar a sus cuotas políticas a entregar el 5 % para su campaña.

A esto se suma que la Comisión de Ética del Senado, en cabeza de John Jairo Roldán, también anunció que realizaría una investigación disciplinaria en contra de Flórez. “Ante los hechos conocidos ampliamente por los medios de comunicación, donde interviene el senador Álex Flórez del Pacto Histórico, la Comisión de Ética y el Estatuto del Congresista con base en la Ley 1828 de 2017 tomó la decisión de abrir una investigación disciplinaria al senador”, expresó Roldán. Y agregó: “Esta investigación se abre de oficio y se le da inicio para darle plenas garantías y garantizarle el debido proceso al senador Flórez. Esta investigación se da a partir de la Resolución 03 del 2 de septiembre”.

Esto se sumaría a la larga lista de escándalos que tiene el actual senador, además, es preciso recordar que a Flórez también le pesa una pérdida de investidura en su periodo como concejal en Medellín, varios incidentes con camionetas que le fueron asignadas de la UNP y procesos abiertos por comportamientos violentos con compañeras de trabajo y exparejas.