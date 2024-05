“Sandra Ortiz era la mensajera de Iván Name para la entrega de los 3.000 millones de pesos”, esta fue la escandalosa revelación de Sneyder Pinilla sobre la consejera para las regiones

En entrevista con SEMANA, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, aseguró que la alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, fue la persona que hizo el papel de “mensajero” del senador Iván Name, para la entrega de 3.000 millones de pesos. El dinero se entregó en dos maletas repletas de efectivo y en billetes de 50.000 pesos y 100.000 pesos.

S.P.: Bueno, es que ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega. Ella era la mensajera.

Según Pinilla, la entrega de la millonaria suma a Name tardó dos días. Para ello, la participación de Ortiz habría sido fundamental. E sta entrega de dinero se realizó, según el testigo estrella, en Bogotá.

“Yo con esa persona hago el trámite… Un día entrego una parte y al otro día entrego la otra parte, ahí sí juntos vamos y entregamos completa”, reveló Pinilla. Y agregó, “yo llego a un sitio donde sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando, bajo al sótano, entregó ahí y ya luego me salgo…. Sé que el mensajero sí tuvo comunicación con la persona (Name), para informarle que ya estaba listo”, dijo.